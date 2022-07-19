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酪梨價昂引竊心　新化警查獲男女竊嫌行竊百公斤酪梨

▲台南市警新化分局執行護果專案勤務時，查獲1對男女涉嫌竊取4大袋酪梨100多公斤，市值約新台幣1萬多元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警新化分局執行護果專案勤務時，查獲1對男女涉嫌竊取4大袋酪梨100多公斤，市值約新台幣1萬多元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警新化分局於7月17日在山上區明和里北勢洲防汛道路抽水站附近執行護果專案勤務時，發現1男1女形跡可疑，警方予以盤查身分時，赫然該對男女涉嫌竊取4大袋酪梨100多公斤，市值約新台幣1萬多元，顯示警方實施護果專案有初步成效。

▲台南市警新化分局執行護果專案勤務時，查獲1對男女涉嫌竊取4大袋酪梨100多公斤，市值約新台幣1萬多元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警新化分局轄區新化區、山上區、左鎮區為「鄉村型態」大以種植農作物為主，一年四季盛產各種水果，新化警分局特就轄區全年各時序之當季盛產作物，依市場供需、產量價格及集散場作業方式，互動集思有效防制作為，特訂定執行護果專案工作，以主動且合宜之積極作為，展現政府維護治安決心，確保農民生計。

▲台南市警新化分局執行護果專案勤務時，查獲1對男女涉嫌竊取4大袋酪梨100多公斤，市值約新台幣1萬多元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

時值芒果、酪梨、綠竹筍等農作物採收季，採收期間易發生不法竊賊趁農民農務繁忙無暇看守之際，竊取農民所栽種之水果，讓果農辛苦多時心血在一夕之間化為烏有，又因多數農民反映對防竊作為深感無力，竊賊防不勝防，新化警分局為保護果農的心血結晶，特規劃結合所轄新化、山上、左鎮等各區農會產銷班之在地農民、民防、義警及各社區守望相助隊一起加入巡邏防制。

▲台南市警新化分局執行護果專案勤務時，查獲1對男女涉嫌竊取4大袋酪梨100多公斤，市值約新台幣1萬多元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

推動護果專案勤務新化警分局長格外重視，除針對轄內農作物曾遭竊處等處規劃不定時執行巡簽外，於易發生遭竊果園地點對外聯絡道路口，設置防竊宣導標語，並親自現地查訪協調各區果園負責人，於果園對外聯絡道路口，共同裝設錄影監視器；另特別交代各分駐、派出所所長推動結合所轄新化、山上、左鎮等各區農會產銷班之當地農民成立聯防巡守隊，於果園周邊明顯處張貼告示標語。

▲台南市警新化分局執行護果專案勤務時，查獲1對男女涉嫌竊取4大袋酪梨100多公斤，市值約新台幣1萬多元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化分局長蘇政敏表示，結合在地民防義警及各社區守望相助隊一起加入巡邏防制後，於7月17日在山上區明和里北勢洲防汛道路抽水站附近，警方執行護果專案勤務時，發現1男1女形跡可疑，警方予以盤查身分時，赫然發現4大袋酪梨100多公斤，市值約新台幣1萬多元，規劃實施護果專案，顯見初步成效。

▲台南市警新化分局執行護果專案勤務時，查獲1對男女涉嫌竊取4大袋酪梨100多公斤，市值約新台幣1萬多元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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