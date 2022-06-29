李中岑、蔡淑惠關心浪浪及新化果菜市場問題　市府：積極安置收容

▲台南市議員李中岑說，台南因為浪浪零安樂死，流浪狗數量暴增，希望成立一個基金賠償受傷鄉親和農漁損害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員李中岑說，台南因為浪浪零安樂死，流浪狗數量暴增，不僅傷人還會毀損農漁作物，歷年來通報捕抓浪浪案件約8、9千件，捕抓數量近3年都4千多隻，動保處有9支麻醉槍，配備越來越好，流浪狗捕抓數量卻大幅下降，截至6月只抓了683隻，希望成立一個基金賠償受傷鄉親和農漁損害。

黃偉哲說，處理流浪狗問題最好的方式就是安置，學甲計畫設流浪狗安置場所因為居民反對而中斷，市府還找不到適當場所。

蔡淑惠議員表示，不久就將啟用的新化果菜市場，因為綠油油梯田波浪屋頂擁有全台最美菜市場美名，有這麼好的經營場所內部卻爆發問題，陳情案件不斷，究竟是攤商攤位太貴，還是分配不均，董事長是黃偉哲市長，農業局長應全力處理。

接續疫情影響教學，蔡淑惠說，疫情影響，線上教學後遺症慢慢出現，有學生因無法按時交作業，無法按時參加考試，學校老師居然說要給零分，零分對學生傷害很大，難道無法以補考、補課或校務勞動等方式來取代嗎？請教育局擬定一個統一標準作法，讓學生能繼續安心學習。

蔡育輝還積極幫市府員工爭取調薪機會，他說台南市府約聘僱和臨時人員佔了各類員30％的比例，但自他們進入市府薪水就不曾調升，中央訂法調薪，台南市議會立刻執行，台南市政府卻要3年後才調薪，太打擊員工士氣，請市府比照市議會趕緊幫約聘僱和臨時人員調薪。

蔡育輝更關心溪北建設，他強調爭取新營交流道改善案，他建議兩個方案，一可北出閘道接高架跨過長榮路，另一則是新增柳營外環道出口，大凍山和雞籠山，是台南和嘉義鄉親喜愛的爬山地點，屬林務局，只有陳唐山縣長時代蓋的涼亭，沒有公共廁所和停車場，另外，台南縣市合併十二年，溪北地區至今爭取不到任何科學園區也未設一處新工業區，台積電在各縣市設置封測廠，請台南市政府爭取在台南柳科三期設置新的封測廠，今日不爭取愧對後代子孫，這些溪北建設案全是他爭取的，黃偉哲市長在議會也當場允諾，希望能趕緊動工不要跳票。