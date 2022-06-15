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竊嫌見警車心虛躲車旁　安南警鷹眼查獲鋼筯贓物

▲台南市警三分局海南派出所警網，查獲鄭姓男子偷竊工地鋼筯，依竊罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局海南派出所警網，查獲鄭姓男子偷竊工地鋼筯，依竊罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局海南派出所，6月13日深夜10時55分執行巡邏勤務時，在安南區宜居三路發現工地外停放一部自小貨車，1名男子疑似在搬運東西，欲上前查看時，該男子見警立即躲在車旁，員警馬上立即盤查，並在自小貨車上查獲從工地偷來的鋼筋，全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警三分局海南派出所警網，查獲鄭姓男子偷竊工地鋼筯，依竊罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

海南所警員廖紹佑、施同和於深夜10時55分許執行巡邏勤務時，在安南區宜居三路上，發現1名男子疑似在搬運東西至車上。正值深夜時段，工地搬運顯不合理，員警上前盤查時，該男子疑似發現巡邏車駛來，便急忙地躲在車旁，欲閃避查緝。所謂「掩耳盜鈴」，員警親眼目睹該男子躲避過程，便請蹲在地上的男子出示相關證件，且在該車後方發現載滿了鋼筋，男子見躲不過查緝，方束手就擒。

▲台南市警三分局海南派出所警網，查獲鄭姓男子偷竊工地鋼筯，依竊罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經查，竊嫌為49歲鄭姓男子（竊盜前科）深夜駕駛自小貨車，發現建築工地放置鋼筋，心生歹念欲行竊變賣現金。「賊星該敗」，碰巧遇到巡邏員警，雖立即躲到車旁，卻閃不過員警目光。現場查獲鋼筋330支，市值新台幣27000元，依竊盜罪移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警三分局海南派出所警網，查獲鄭姓男子偷竊工地鋼筯，依竊罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局表示，安南區建築工地眾多，警方除請建設公司對於工地內器具、材料須妥善做好保全設施外，亦全時段加強周邊巡邏，全力維持治安，強化可疑人車盤查，給市民一個治安安穩的環境。

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