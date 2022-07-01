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有那麼餓？闖空門連香腸都不放過 永康警查獲竊嫌

▲台南市永康分局龍潭派出所，緝獲闖空門行竊的潘姓犯嫌到案，全案依竊盜罪嫌函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康分局龍潭派出所，緝獲闖空門行竊的潘姓犯嫌到案，全案依竊盜罪嫌函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局龍潭派出所於6月27日接獲陳姓民眾報案，表示位於龍潭街的住家內遭宵小行竊，損失零錢5000餘元，家中的泡麵及冰箱內的香腸等食物均不翼而飛，永康分局派員調閱監視器積極比對過濾訪查，6月29日緝獲潘姓犯嫌到案，全案依竊盜罪嫌函送法辦。

永康分局龍潭派出所接獲報案後，由警員張文誠展開調查，在比對上百筆監視器畫面後，發現一名騎乘腳踏車的男子涉嫌，惟礙於腳踏車無車牌可查證，案情一度陷入膠著，所幸訪查附近的商家及里民，均表示曾見過該名男子，但不知其身分及住處，這讓員警確信該竊嫌常在轄區出沒，大大地增強將竊嫌查緝到案的信心。

▲台南市永康分局龍潭派出所，緝獲闖空門行竊的潘姓犯嫌到案，全案依竊盜罪嫌函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

6月29日飄雨的下午，警員張文誠與警專實習生康成瑋等2員執行家戶訪查勤務，在返回派出所前，特意繞往龍潭街附近，果然在案發地點不遠處，巧遇正騎著腳踏車，與監視器畫面中特徵一樣的潘姓男子（36歲，業粗工），手到擒來。經張等2員盤查，潘嫌坦承因身無分文，且多日以來未正常進食，騎乘腳踏車於住家附近閒晃時，見案發地點紗門未關，即入內行竊，除偷取零錢、泡麵外，連冰箱內的香腸一併竊取食用下肚。

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關鍵字：

闖空門香腸永康竊嫌

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