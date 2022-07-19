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因應大陸禁輸入衝擊 　台南市政府積極爭取石斑漁民權益

▲台南市政府正積極研商具體措施，來協助石斑魚養殖漁民解決產銷問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府正積極研商具體措施，來協助石斑魚養殖漁民解決產銷問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應大陸無預警以藥物殘留為由，宣布暫停台灣石斑魚輸入的影響，台南市政府正積極針對台南地區主要以養殖石斑魚苗之產業型態，研商具體措施，來協助石斑魚養殖漁民解決產銷問題。

▲台南市政府正積極研商具體措施，來協助石斑魚養殖漁民解決產銷問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南是台灣水產養殖重鎮，養殖魚塭面積近1萬4千公頃，全國第一。其中石斑類養殖面積約為510公頃，養殖魚苗約460公頃，佔90％，另成魚養殖魚塭50公頃，佔10％。石斑魚收成以秋季到農曆年為主，台南成魚養殖約佔全台5％，產量約980公噸。經統計台南地區銷大陸合格石斑魚養殖場共15戶，但實際調查名單內尚供應大陸市場之漁民僅有2戶，成魚市場直接衝擊較小。

▲台南市政府正積極研商具體措施，來協助石斑魚養殖漁民解決產銷問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南為國內石斑魚重要產地，因此針對台南地區養殖石斑魚之產業型態，已向農委會研提延養、保價收購、加工凍儲及產業行銷活動等獎勵及補助措施，來協助漁民解決產銷問題。另針對產業需求，也協調南縣區漁會及南市區漁會協助盤點台南地區實際養殖石斑魚數量、型態及目前所遭遇的困難，提供媒合加工、凍儲業者及盤商等通路，並配合農委會輔導因應措施，針對台南石斑魚，執行提升水產的安全與品質，調節上市產量、強化內銷行銷活動及加強海外通路拓銷等4項措施，期能達到穩定石斑魚產銷平衡，協助此次遭遇衝擊之漁民渡過難關。

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