台南老店阿江鱔魚無預警休業！老饕撲空大喊意外　鄰居曝原因

▲佇立在台南市中西區民族路三段的「阿江鱔魚」，悄悄關門貼紅紙公告「近期休業」，令撲空的饕客超扼腕。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情肆虐2年多，許多內需行業都面臨低潮，台南不少美食小吃老店宣布停歇業，繼開業70年「松仔腳燒烤海產」6月19日停業後，傳承90年歷史的「建國蝦仁肉圓」6月公告「結束營業」，佇立中西區民族路三段的「阿江鱔魚」也悄悄關門貼紅紙公告「近期休業」令撲空的饕客超扼腕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

自新冠肺炎疫情爆發以來，台南陸續傳出不少老字號美食店家，因疫情衝擊或老闆年紀大了、後繼無人、個人因素等考量決定歇停業。位在台南市中西區民族路三段89號，據傳有40年歷史的台南知名小吃「阿江鱔魚」，近日也無預警在鐵捲門上以大紅紙貼出「近期休業」公告，由於沒有載明日期及休業多久，讓許多撲空的老饕們，不禁哀號懷疑是不是又有1家台南小吃名店停業。

網友指出，到台南就是要吃鱔魚意麵！這間位在中西區民族路三段上的「 阿江鱔魚 」開業至今已有 40 年的歷史，每天下午5時開始營業至凌晨，營業時間內，店內座無虛席。在「阿江鱔角」的臉書粉專上，最後1則貼文是2022年7月10日，貼文都是網友前往消費後所PO文的，所以店家休業應是最近幾天的事。

「阿江鱔角」粉專上消費民眾自行PO出許多鱔角意麵及店內的照片，網友還大讚：「台南必推！」，可見「阿江鱔魚」深受民眾歡迎壴喜愛，入夜時段人潮排隊，高朋滿座的盛況熱鬧萬分，老闆站在爐前炒鱔魚揮舞鍋鏟的情境，透過照片生動地歷歷在目，如今與「近期休業，阿江鱔魚鞠躬」的公告，形成極大的反差。附近民眾表示，「阿江鱔魚」休業，疑與老闆健康因素有關。

▲「阿江鱔角」粉專上消費民眾自行PO出許多鱔角意麵及店內的照片，網友還大讚：「台南必推！」。（圖／翻攝自阿江鱔角的臉書，下同）

除「阿江炒鱔魚」的休業，開業70年「松仔腳燒烤海產」6月19日停業，傳承90年歷史的「建國蝦仁肉圓」在6月結束營業，開元路知名的無名虱目魚湯及牛肉湯店…也跟進停業，台南眾多美食小吃擋不住這波疫情寒流紛紛停業，惟無論是業者或消費民眾，都是這波疫情的受害者，台南小吃美食似乎逐漸無聲的減少中。