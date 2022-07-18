台南西羅殿外進香聚眾鬥毆案　市府召開協調會落實廟會優質化

▲台南市民政局邀集消防局、環保局、警察局、中西區公所及西羅殿管理委員會等單位，召開「因應西羅殿廣澤尊王聖誕各界進香團參香相關事項協調會」，以落實廟會優質化政策。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區西羅殿外發生外縣市進香團聚眾鬥毆事件，為因應後續廣澤尊王農曆8月聖誕期間，各地進香團體、友宮到訪時可能產生治安、交通、環境清潔，及鞭炮施放等問題，民政局18日上午召開「因應西羅殿廣澤尊王聖誕各界進香團參香相關事項協調會」，以落實廟會優質化政策。

18日經協調會討論研商作5點結論：1、請廟方透過官方臉書置頂文章，及各路口懸掛告示牌等方式，持續宣導進香團體從民生路與康樂街路口進入，直行康樂街或右轉民權路離場，並事先申請廟前康樂街路段的路權以供使用。2、請廟方聘請專業義警、義交人員，指揮交通並控制入場順序。3、請廟方在香期開始前，在附近的路口懸掛紅布條，請進香團體減量施放鞭炮並勿沿街施放，並於活動期間聘請固定的人員執行清潔工作。4、請廟方訂定自制公約，放置於官方臉書告知進香團體，前來西羅殿進香應遵守台南市廟會優質化政策之相關規定。5、為因應大批進香團體，由民政局督導中西區公所於進香期間之週休假日，組成聯合稽查小組，對於進香團體如有占用道路排放鞭炮或其他違規行為，予以即時勸導、制止，如有不從勸導者則由主管機關依權責法令裁罰，共同維護市民的安寧。

民政局姜淋煌局長表示，西羅殿為台灣廣澤尊王信仰中心，神靈赫濯，香火鼎盛，信徒遍及海內外，平時即積極配合台南市宗教優質化政策，非常感謝廟方配合市府召開協調會與各機關充分交換意見，相信在大家齊心努力之下，一定可以將進香期間之各項衝擊降至最低，共同維護市民生活品質。