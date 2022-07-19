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石斑養殖漁民苦酒滿杯　台南市議會籲市府盡快配套協助

▲中國暫停台灣石斑魚輸入，衝擊台南石斑養殖漁民生計，漁民向台南市議會郭信良議長陳情，郭信良議長呼籲市府盡快拿出配套措施，不要讓漁民的虧損繼續擴大下去。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中國暫停台灣石斑魚輸入，衝擊台南石斑養殖漁民生計，漁民向台南市議會郭信良議長陳情，郭信良議長呼籲市府盡快拿出配套措施，不要讓漁民的虧損繼續擴大下去。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了因應中國自6月13日起暫停台灣石斑魚輸入，高雄市政府從6月28日就開始執行「2022年度高雄市石斑魚產銷調節補助措施」，然而台南石斑養殖漁民遲遲等不到市府相關作為，紛紛向台南市議會郭信良議長陳情，郭信良議長19日呼籲市府盡快拿出配套措施，不要讓漁民的虧損繼續擴大下去。

郭信良議長指出，全國石斑魚主要產區在屏東縣、高雄市及台南市，七成以上的產量都靠外銷，所以石斑魚無法外銷中國，對台南市安南、七股、北門區的養殖漁民打擊很大。台南漁民看到高雄市政府很快就推出補助措施，實在很羨慕，而且高雄市政府是以市預算補助，不必等待中央撥款就能核銷，更有效率。

郭信良議長表示，台灣石斑魚被禁，可能是政治因素，地方政府無能為力；但能不能快速因應，拿出實際作為，就有賴地方父母官的智慧。原本每台斤160元的石斑魚，現在平均價格僅剩每台斤110元，但成本就要每台斤140元，市府要趕快行動，拿出讓漁民有感的作為來。

綜覽台南市政府的因應之道，不論是魚塭延養補貼，或是漁會收購漁貨補貼、魚貨加工凍儲、魚貨行銷等，全都是以能爭取到中央的補助為前提，暫時沒有具體行動。郭信良議長強調，漁民當前之急是石斑魚已經可以出貨，卻找不到買主，希望政府趕快幫忙想辦法。

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