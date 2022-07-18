台南市確診+1327名　23、24日開設輝瑞BNT兒童疫苗接種站

▲台南市18日新增1327名COVID-19本土個案，7月23、24日（本週六日）將於11個地點開設輝瑞BNT兒童疫苗接種站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市18日新增1327名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至7月17日，台南市累計確診個案人數共292526名，全年齡累計確診百分比為15.79％；已解除隔離279384名、尚在隔離中13142名。





台南市7月23、24日（本週六日）將於11個地點開設輝瑞BNT兒童疫苗接種站，家中5至11歲兒童若有接種需求，家長可協助透過「台南打疫苗」系統預約：https://health-reservation.tainan.gov.tw/ ，接種當日攜帶兒童的健保卡、黃卡陪同前往。

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7月23日(週六)輝瑞BNT兒童疫苗接種站地點包含大內、西港、仁德、歸仁、永康、東區衛生所、安定區圖書館、玉井青果市場停車場；7月24日(週日) 接種站地點為後壁、北門、龍崎區衛生所。

2022年7月17日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為90.9％、84.3％、1.3％、69.2％及3.8％，總接種劑次4,629,650。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率84.67％、第2劑32.81％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.02％、第2劑83.55％、追加劑59.44％。