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台南市長選戰民調出爐　黃偉哲領先謝龍介與林義豐

▲▼台南市長民調,黃偉哲,謝龍介,林義豐。（圖／美麗島民調提供）

▲根據美麗島民調今（18）公布的最新數據，黃偉哲施政獲得79.7%的滿意度，有近半數民眾認為台南的建設與生活品質比過去更進步。（圖／美麗島民調提供，下同）

地方中心／台南報導

年底將進行台南市長選舉，陸續有國民黨謝龍介、無黨籍林義豐，挑戰現任民進黨籍的市長黃偉哲。根據美麗島民調今（18）公布的最新數據，黃偉哲施政獲得79.7%的滿意度，有近半數民眾認為台南的建設與生活品質比過去更進步，黃偉哲本人在信任度以及適任與否，也領先對手。

▲▼台南市長民調,黃偉哲,謝龍介,林義豐。（圖／美麗島民調提供）

美麗島民調先以複選題調查三位參選人適不適合擔任市長，結果有77.4%的民眾認為黃偉哲適合，有30.7%認為謝龍介適合當市長，日前甫宣布參選的林義豐，有11.4%的市民認為適合擔任。

▲▼台南市長民調,黃偉哲,謝龍介,林義豐。（圖／美麗島民調提供）

▲▼台南市長民調,黃偉哲,謝龍介,林義豐。（圖／美麗島民調提供）

美麗島民調再詢問市民在三位參選人中會投給誰？調查結果指出，60.4%的受訪者支持民進黨黃偉哲連任，16.7%支持國民黨謝龍介，4.2%支持無黨籍林義豐，有10.8%未明確回答投給誰。其中，黃偉哲支持度最高的區域為仁德、歸仁、關廟、龍崎一帶，獲77.4%的支持度。謝龍介支持度最高的區域在東區，獲23%的市民支持。林義豐支持度最高的地區在大北門區，獲7.7%支持。

▲▼台南市長民調,黃偉哲,謝龍介,林義豐。（圖／美麗島民調提供）

近期在野黨多次抨擊黃偉哲的廉政，這次民調也訪問民眾對參選人「清廉與操守」的看法，其中有21.9%的民眾未明確回答黃偉哲與謝龍介誰比較有操守，有13.8%的民眾認為兩人都很清廉，有6.1%的民眾認為兩人都不清廉。而在兩人對比上，認為黃偉哲比較清廉有操守的民眾有45.9%，認為謝龍介比較清廉有操守的民眾有12.4%。

▲▼台南市長民調,黃偉哲,謝龍介,林義豐。（圖／美麗島民調提供）

▲▼台南市長民調,黃偉哲,謝龍介,林義豐。（圖／美麗島民調提供）

另外，在市政調查上，有79.7%的市民滿意黃偉哲三年多來的施政，在70歲以上的族群獲得87.9%的滿意度，在20～29歲與30～39歲的族群，現任市長黃偉哲也獲得7成以上的支持。

▲▼台南市長民調,黃偉哲,謝龍介,林義豐。（圖／美麗島民調提供）

▲▼台南市長民調,黃偉哲,謝龍介,林義豐。（圖／美麗島民調提供）

在COVID-19的議題上，認為疫情很嚴重的台南市民約13.7%，34%認為有點嚴重，有近半數約50.4%的市民認為不嚴重。在市府防疫工作的滿意度上，有75.6%的市民滿意黃偉哲的領導，不滿意度為19.7%，其中在60～69歲與70歲以上的族群，均取得8成以上的滿意度。在30～39歲的族群中，也有75.7%滿意市府目前防疫。

美麗島民調共完成訪問1072人，調查時間在本（7）月13日至15日，以年滿20歲的民眾為對象，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI），並採取等比分層隨機抽樣，在信賴水準 95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

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