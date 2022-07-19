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北韓電影也瘋「哥吉拉」！看吃鐵怪獸拆毀皇宮　日本製作絕版公仔

▲▼哥吉拉造型的「不可殺」為一隻吃鐵為生的怪獸。（圖／翻攝自Daum Movie）

▲哥吉拉造型的「不可殺」為一隻吃鐵為生的怪獸。（圖／翻攝自Daum Movie）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近來「哥吉拉之亂」稱霸台灣社群媒體與網路，許多民眾都對興趣不被尊重、收藏物品被隨意處理丟棄一事心有戚戚焉。然而提起哥吉拉，其實北韓（朝鮮）曾於1985年拍攝以哥吉拉為題材的電影，在金正日指導下，不僅由出身南韓的導演拍片、前往北京紫禁城取景，更獲得日本技術支援，在日本上映後盛極一時，還有玩具公司特別製作公仔。

《不可殺》（불가사리，Pulgasari，漢譯為平壤怪獸）是目前最廣為世人所知的北韓電影，該片背景為高麗王朝末期，相傳貪官汙吏為了調度戰時物資，向農民們強行徵收用於製造農具的鐵器，一名鐵匠奪取鐵製農具後歸還給其他農民，因此慘遭朝庭逮捕關押監獄，最後活活餓死。

▲▼北韓首部哥吉拉電影《不可殺》。（圖／翻攝自Daum Movie）

▲北韓首部哥吉拉電影《不可殺》。（圖／翻攝自Daum Movie）

鐵匠臨死前曾用女兒娥美（아미，音譯）探監時所給的飯粒捏成怪獸人偶，最後人偶回到娥美身邊，某天娥美用毛線編織時，手指竟意外被針戳到，血液滴到父親生前留下的怪獸人偶，人偶獲得新生，成為以吃鐵維生的怪獸「不可殺」。

不可殺食用鐵器後，身形逐漸愈變愈大，最後代替村民對抗貪官汙吏，將其處刑斬殺，最後不可殺來到了象徵封建王朝的宮廷，將宮廷破壞殆盡後，活活踩死準備逃難的高麗國王。

由於不可殺只能靠吃鐵延續續生命，最後吃掉農民賴以維生的鐵器，娥美體認到再這樣下去，不僅國家將處於飢荒，恐怕不可殺還會被濫用為侵略他國的最佳利器，因此決定引誘不可殺吃掉自己，透過犧牲自己性命來斬斷與不可殺之間的生命連結，最後不可殺全身被撕裂，變回最初的鐵塊。

▼《不可殺》的怪獸造型由日本技術團隊設計。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼《不可殺》的怪獸造型由日本技術團隊設計。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼《不可殺》前往北京紫禁城拍攝宮廷鏡頭。（圖／翻攝自Daum Movie）

▲《不可殺》前往北京紫禁城拍攝宮廷鏡頭。（圖／翻攝自Daum Movie）

早年北韓雖曾發展影視產業，甚至還有用來拍攝各個時代的影城，然而影劇作品的主題多半圍繞在宣揚勞動黨體制、主體革命思想等，內容乏善可陳，對電影拍攝有著濃厚興趣的金正日因此決定，要發展前所未有的影視作品。

於是，平壤當局於1976年派遣特務潛藏香港，將南韓當代知名導演申相玉、其知名女演員前妻崔銀姬先後透過商務船綁架至北韓境內，申相玉曾因不合作運動而被關押監獄5年，後來獲得金正日的支持而開始拍攝電影，金正日給了充足的資金、一間由700人構成的工作室，且不干涉電影拍攝，給予申相玉電影剪接權。

申相玉拍攝《不可殺》時不僅能夠動員朝鮮人民軍，甚至還與日本電影公司「東寶株式會社」展開合作，由特技導演中田所組成的15人隊伍協助進行特技、爆破、替身等，並由日本演員、怪獸哥吉拉權威扮演者薩摩劍八郎親自擔綱具哥吉拉型態的角色不可殺。

▼《不可殺》日文版預告

臉書粉絲專頁「朝鮮經貿文化情報DPRK」指出，《不可殺》因政治因素，遲至1998年才在日本上映，畢竟具哥吉拉外型的不可殺是由日本團隊親自參與設計，電影在日本當地獲得高人氣，票房擊敗美國電影《酷斯拉》，甚至還有玩具公司發行「不可殺」怪獸模型，目前已經絕版。

2002年，《不可殺》在南韓4間電影院上映，雖然票房不太理想，然而卻是首支獲得南韓官方批准在南韓境內上映的北韓電影，在南北韓影視交流上意義非凡。

▼YouTube上可以觀賞《不可殺》完整片段。

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