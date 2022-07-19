　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女大生遭性侵墜樓　「曝屍1小時」才被發現！男同學竟冷血逃回家

▲▼仁荷大學女大生遭性侵後墜樓，現場可發現血跡殘留。（圖／CFP）

▲仁荷大學女大生遭性侵後墜樓，現場可發現血跡殘留。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川發生震驚社會的校園性侵致死案，在仁荷大學就讀一年級的20多歲女大生A某15日凌晨喝醉後慘遭性侵，從校舍3樓墜樓，送醫仍不治身亡，年僅20歲的男同學金某被法院裁定羈押。最新調查結果，金某犯案後竟冷血逃回住處，A某躺在校舍外的道路上，1個多小時後才被發現，錯失黃金治療時間。

根據《韓聯社》，南韓警方昨（18）日公佈最新調查結果，喝醉的女大生A某於15日凌晨，在仁荷大學仁川市彌鄒忽校區的5層樓高學院校舍，慘遭男同學金某性侵，最後從3樓窗外墜下；然而金某卻對此見死不救，甚至拿起A某的衣物拋棄至其他地點，逃回自己的住處，直到當天下午才被警方緊急逮捕。

警方研判A某墜樓的時間點可能落在15日凌晨1時30分至3時49分之間，其中1時30分為金某攙扶酒醉中的A某進入該棟校舍的時間點，3時49分則是路人發現A某身體多處流出鮮血、躺在校舍外道路的時間點。

警方透過附近的監視器影像推測，A某躺在校舍外道路的時間恐怕超過1個多小時，因為當時早已是四下無人的深夜時分，加上該棟校舍周圍平常時本來就比較少行人經過，導致錯失黃金治療時間。

▲▼男同學B某在校舍內性侵，最後竟逃回住處，導致女大生錯失黃金治療時間。（圖／CFP）

▲男同學金某在校舍內性侵，最後竟逃回住處，導致女大生錯失黃金治療時間。（圖／CFP）

消防當局則解釋，當119急救隊抵達現場時，女大生A某的頭部、耳朵、嘴巴皆流出大量鮮血，不過當下A某並非心跳停止的狀態，雖然心肺功能微弱，但呼吸、脈搏仍維持正常運作，「受害女性被送上救護車後，我們仍持續監控她的身體狀況，發現呼吸、脈搏相當微弱，處於心跳停止前的狀態，送醫治療後才死亡。」

外界認為，若犯下性侵案的金某沒有逃回家，而是在A某墜樓後趕緊撥打119呼叫救護車，便有可能挽回A某的性命。

金某被逮捕後，向警方坦承確實曾性侵A某，不過卻矢口否認將A某推下樓。

案件發生後，仁荷大學開始研擬加強人力在夜間巡視，同時增設監視器、求救鈴，並考慮是否應該從凌晨0時至隔天清晨5時限制人員進出所有校舍，目前只要持學生證，便可24小時刷卡進入所有校舍的入口。

►酒醉女大生遭性侵墜樓亡！男同學上銬步向法院 冷回一句：對不起
►女大生全裸噴血！遭男同學「灌醉硬上」墜樓慘死 手機成破案線索

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
啟用ACC沒看路出事了！國道休旅車頭毀爛　駕駛受傷
快訊／美眾院議長裴洛西「下月訪台」　25年來首次
快訊／淡水劫匪飛車行搶　晨運女「背後遇襲」倒地濺血
獨／4死血案內幕！「8年前證人」李鴻淵只饒他　原因6個字
獨／找到了！台鐵員工攀馬崙山失聯6天　「跑山獸」尋獲遺體
女大生遭性侵　男同學逃回家！屍體「1個小時」才發現
16人「裸身求愛」！初見就有生理反應　人氣王一女尬三男
王必勝避談小三被罵慘！他教「1句話」滅火　網狂讚：高手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本跨黨派議員7／27擬訪台！延續「安倍挺台」　展現友台態度

快訊／金融時報：美眾院議長裴洛西「下月訪台」　25年來首次

為安倍之死道歉　南韓統一教前會長認：把日本教友當「經濟部隊」

研究：女性比男性「更容易熱死」　3大可能關鍵因素曝光

女大生遭性侵墜樓　「曝屍1小時」才被發現！男同學竟冷血逃回家

女連續生5胎雙胞胎　丈夫「一口氣照顧10孩」崩潰離家：這不正常

逛街遇槍手掃射！路人2分鐘內英勇擊斃兇手　成功阻大規模屠殺

寧死不回「美國最恐怖監獄」　25歲男從高架賭命跳下！悲慘結局曝

星巴克CEO親曝：將關閉更多門市！　原因曝光

恐怖巨浪瞬間淹進會場　「浪漫婚禮變災難片」賓客逃命畫面曝光

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

Lulu大鬧「聲林七強」笑點密集　戳痛處又亂講話...她傻眼：我被附身XD

陸科學老師癌逝成大體老師　簽下自願書貢獻身體做教育

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

日本跨黨派議員7／27擬訪台！延續「安倍挺台」　展現友台態度

快訊／金融時報：美眾院議長裴洛西「下月訪台」　25年來首次

為安倍之死道歉　南韓統一教前會長認：把日本教友當「經濟部隊」

研究：女性比男性「更容易熱死」　3大可能關鍵因素曝光

女大生遭性侵墜樓　「曝屍1小時」才被發現！男同學竟冷血逃回家

女連續生5胎雙胞胎　丈夫「一口氣照顧10孩」崩潰離家：這不正常

逛街遇槍手掃射！路人2分鐘內英勇擊斃兇手　成功阻大規模屠殺

寧死不回「美國最恐怖監獄」　25歲男從高架賭命跳下！悲慘結局曝

星巴克CEO親曝：將關閉更多門市！　原因曝光

恐怖巨浪瞬間淹進會場　「浪漫婚禮變災難片」賓客逃命畫面曝光

獨／還原4死血案第2現場！李鴻淵雙槍放生4口　冷血殺人順序曝

日本跨黨派議員7／27擬訪台！延續「安倍挺台」　展現友台態度

雙城論壇聚焦節能減碳　上海副市長吳清：雙碳戰略為城市轉型關鍵

避免累積成大問題　柯文哲：兩岸不應當從「已讀不回」變「不讀不回」

7月熱炸！他見「戶外1畫面」佩服台人　秒爆哀號：開始痛苦了

白頭翁鳥巢坍塌雛鳥險死！她小心送回　一周後見六口幸福飛翔

Angelababy離婚遭爆「獨愛16歲小鮮肉」　男星看不下去發聲了

癌症死亡原因排第一！台東免費肺癌篩檢　高風險族群把握機會

曾莞婷開腿激戰甩小褲褲沒包袱！認真拍全力宣傳「就是希望被看見」

彭振聲盤點台北市2050淨零目標　「已打下未來30年永續基礎」

國際熱門新聞

婚禮變喪禮！巴基斯坦重大船難　20死30失蹤

女被巨型寵物犬咬死　老公被咬破胃搶救

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

4月嬰躺爸媽懷裡　下秒遭猴群丟出3樓當場慘死

他撩妹「翻車現場」影片曝　破千萬人笑翻！結局翻轉

女大生遭性侵墜樓1小時才被發現　他逃回家

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人

男懷疑妻子外遇　提她斷頭遊街12公里

普丁：取得高科技產品有困難　世界不可能隔絕俄國

蘋果公司傳計劃削減支出　美股挫215點

影片曝！ 親俄民兵稱打下「敵機」　機尾殘骸一看糗了

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

BA.5差在哪？　統計曝76%都有「1症狀」

澤倫斯基兒時玩伴和親信任高官　涉內鬼案遭停職

更多熱門

相關新聞

京阿尼縱火犯3至親全自殺！「無限負循環」身世曝

京阿尼縱火犯3至親全自殺！「無限負循環」身世曝

日本動畫公司「京都動畫（以下簡稱京阿尼）」第一工作室2019年遭到嫌犯青葉真司潑灑汽油縱火，導致36人死亡、32人輕重傷，該起事件被認為是戰後最嚴重的縱火案。事發至今已3年，日本媒體也深入調查了青葉真司的家庭背景，發現他成長過程中有源源不絕的負面打擊，疑似就是讓他徹底墜入黑暗的原因之一。

南韓新冠疫情再升溫！今激增7.3萬例確診

南韓新冠疫情再升溫！今激增7.3萬例確診

小學女遭國中男拉巷弄性侵！震撼畫面曝

小學女遭國中男拉巷弄性侵！震撼畫面曝

BA.5差在哪？　統計曝76%都有「1症狀」

BA.5差在哪？　統計曝76%都有「1症狀」

男業務把客戶14歲女兒勾上床！車震片推特瘋傳

男業務把客戶14歲女兒勾上床！車震片推特瘋傳

關鍵字：

日韓要聞南韓仁荷大學女大生性侵墜樓

讀者迴響

熱門新聞

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

鬼鬼情斷禾浩辰　男方限動洩低潮

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

星巴克7/19起「連玩20天」買1送1

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

婚禮變喪禮！巴基斯坦重大船難　20死30失蹤

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

4星座夏天有偷吃跡象！　爛桃花暴增遊走出軌邊緣

家裡有鬼11個恐怖跡象　突然出現大量螞蟻就要小心

哥吉拉文是假的？爆系管理員打臉：當事人是漂亮女生

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面