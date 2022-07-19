女大生遭性侵墜樓　「曝屍1小時」才被發現！男同學竟冷血逃回家

▲仁荷大學女大生遭性侵後墜樓，現場可發現血跡殘留。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川發生震驚社會的校園性侵致死案，在仁荷大學就讀一年級的20多歲女大生A某15日凌晨喝醉後慘遭性侵，從校舍3樓墜樓，送醫仍不治身亡，年僅20歲的男同學金某被法院裁定羈押。最新調查結果，金某犯案後竟冷血逃回住處，A某躺在校舍外的道路上，1個多小時後才被發現，錯失黃金治療時間。

根據《韓聯社》，南韓警方昨（18）日公佈最新調查結果，喝醉的女大生A某於15日凌晨，在仁荷大學仁川市彌鄒忽校區的5層樓高學院校舍，慘遭男同學金某性侵，最後從3樓窗外墜下；然而金某卻對此見死不救，甚至拿起A某的衣物拋棄至其他地點，逃回自己的住處，直到當天下午才被警方緊急逮捕。

警方研判A某墜樓的時間點可能落在15日凌晨1時30分至3時49分之間，其中1時30分為金某攙扶酒醉中的A某進入該棟校舍的時間點，3時49分則是路人發現A某身體多處流出鮮血、躺在校舍外道路的時間點。

警方透過附近的監視器影像推測，A某躺在校舍外道路的時間恐怕超過1個多小時，因為當時早已是四下無人的深夜時分，加上該棟校舍周圍平常時本來就比較少行人經過，導致錯失黃金治療時間。

▲男同學金某在校舍內性侵，最後竟逃回住處，導致女大生錯失黃金治療時間。（圖／CFP）

消防當局則解釋，當119急救隊抵達現場時，女大生A某的頭部、耳朵、嘴巴皆流出大量鮮血，不過當下A某並非心跳停止的狀態，雖然心肺功能微弱，但呼吸、脈搏仍維持正常運作，「受害女性被送上救護車後，我們仍持續監控她的身體狀況，發現呼吸、脈搏相當微弱，處於心跳停止前的狀態，送醫治療後才死亡。」

外界認為，若犯下性侵案的金某沒有逃回家，而是在A某墜樓後趕緊撥打119呼叫救護車，便有可能挽回A某的性命。

金某被逮捕後，向警方坦承確實曾性侵A某，不過卻矢口否認將A某推下樓。

案件發生後，仁荷大學開始研擬加強人力在夜間巡視，同時增設監視器、求救鈴，並考慮是否應該從凌晨0時至隔天清晨5時限制人員進出所有校舍，目前只要持學生證，便可24小時刷卡進入所有校舍的入口。

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