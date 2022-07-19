婆婆「狂拿她東西」送大小姑！媳神招反制　尪更猛：少1樣賠3倍

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

記者周亭瑋／綜合報導

哥吉拉事件延燒數日，律師李怡貞也分享曾碰過的案例，有位人妻透露，婆婆經常擅自拿她的東西，送給大姑小姑，起初她氣得跑回娘家，不過後來她不僅想到反制妙招，老公更霸氣安撫，只要她少了一樣東西，就賠3倍的價錢。

李怡貞昨在臉書提到，曾有位人妻向她諮詢案件，忘記當初講到什麼點，對方幽幽地說，婆婆不知拿了多少件自己的東西，去送給大姑小姑，而先生明明知情卻默許，只回了句「都是自己家人。」

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剛開始，人妻大為光火，覺得很不被尊重，氣得跑回娘家，但同時也開始自我懷疑，是不是自己太愛計較，最後雖然有些不是滋味，仍乖乖回到家裡。

聞言，李怡貞瞪大雙眼，驚呼「妳這樣能忍？」沒想到，事件發展竟出現神轉折，人妻笑說，先生後來開出條件，只要她少一樣東西，就二話不說賠3倍，「重點是，其實那些東西也都用我先生的錢買的。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫unsplash）

不僅如此，她也想到反制的方法，「我有時候會故意去買醜得要死的衣服，但吊牌都刻意掛著，然後衣架特別挑漂亮的，被挑走的機率高達九成，我要是覺得很重要的，就會先收進去鎖起來，或是放娘家。」

語畢，該名人妻笑著展示了手上的包包，表示「3倍的錢換來的！」接著才拉回正題，繼續諮詢公司商業問題案件。

最後，李怡貞也直言，「有些不尊重其實可以用更隆重的尊重來補齊，家家有本難唸的經，如果只看片段事件，根本也不足以評論婚姻的全貌。能忍人所不能忍的者，或許某方面也享受著其它令人稱羨面向的生活。每個人的婚姻，其實都是如人飲水冷暖自知。」

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