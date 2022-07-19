　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婆婆「狂拿她東西」送大小姑！媳神招反制　尪更猛：少1樣賠3倍

▲百貨公司,購物,周年慶,消費,櫃姐,一列一休（圖／記者張一中攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

記者周亭瑋／綜合報導

哥吉拉事件延燒數日，律師李怡貞也分享曾碰過的案例，有位人妻透露，婆婆經常擅自拿她的東西，送給大姑小姑，起初她氣得跑回娘家，不過後來她不僅想到反制妙招，老公更霸氣安撫，只要她少了一樣東西，就賠3倍的價錢。

李怡貞昨在臉書提到，曾有位人妻向她諮詢案件，忘記當初講到什麼點，對方幽幽地說，婆婆不知拿了多少件自己的東西，去送給大姑小姑，而先生明明知情卻默許，只回了句「都是自己家人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

剛開始，人妻大為光火，覺得很不被尊重，氣得跑回娘家，但同時也開始自我懷疑，是不是自己太愛計較，最後雖然有些不是滋味，仍乖乖回到家裡。

聞言，李怡貞瞪大雙眼，驚呼「妳這樣能忍？」沒想到，事件發展竟出現神轉折，人妻笑說，先生後來開出條件，只要她少一樣東西，就二話不說賠3倍，「重點是，其實那些東西也都用我先生的錢買的。」

▲衣櫥,衣櫃,換季,收納,洗衣,曬衣,居家。（圖／unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫unsplash）

不僅如此，她也想到反制的方法，「我有時候會故意去買醜得要死的衣服，但吊牌都刻意掛著，然後衣架特別挑漂亮的，被挑走的機率高達九成，我要是覺得很重要的，就會先收進去鎖起來，或是放娘家。

語畢，該名人妻笑著展示了手上的包包，表示「3倍的錢換來的！」接著才拉回正題，繼續諮詢公司商業問題案件。

最後，李怡貞也直言，「有些不尊重其實可以用更隆重的尊重來補齊，家家有本難唸的經，如果只看片段事件，根本也不足以評論婚姻的全貌。能忍人所不能忍的者，或許某方面也享受著其它令人稱羨面向的生活。每個人的婚姻，其實都是如人飲水冷暖自知。」

開箱雲好康優惠！！內有折扣碼

►超夯「神級牙刷」深層清潔！智慧型抗菌刷毛「1根分成極細4叉」

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

►超夯「萬歲牌堅果飲」12種天然好料！順口又好喝　加牛奶更神

►殺到快對折！日本直送「北海道鍋物組」　花咲蟹、根昆布高湯超鮮甜

►烏魚黃金絲醬「吃得到烏魚子」　拌飯拌麵超涮嘴！整組限時殺對折

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
快訊／美眾院議長裴洛西「下月訪台」　25年來首次
快訊／淡水劫匪飛車行搶　晨運女「背後遇襲」倒地濺血
獨／4死血案內幕！「8年前證人」李鴻淵只饒他　原因6個字
獨／找到了！台鐵員工攀馬崙山失聯6天　「跑山獸」尋獲遺體
女大生遭性侵　男同學逃回家！屍體「1個小時」才發現
16人「裸身求愛」！初見就有生理反應　人氣王一女尬三男
王必勝避談小三被罵慘！他教「1句話」滅火　網狂讚：高手
桃園30歲男50元買大樂透送老婆　竟中1.2億！
李妍瑾徵AV男優！她親手量尺寸　「羅志祥絕技」3關卡曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

7月熱炸！他見「戶外1畫面」佩服台人　秒爆哀號：開始痛苦了

高中免試入學12.8萬人上榜！　錄取率99.26%創新高

女童飯店吃早餐手機音量大開　6歲妹勸阻被罵「X」！結局療癒

威德HBL獎助學金紀錄片　寫下球員逐夢過程

黑嘉嘉不靠奶爆紅！他曝「超有料真相」...網讚：天選之人

台南做16歲成年禮　安平開台天后宮、碧雲寺等您來轉大人

經期前有分泌物！男友抓內褲嫌「噁心的東西」　妹子傻：叫我認錯

想減肥只靠跑步沒有用！　全場指「關鍵1事」是根本：沒做到都白跑

Amber輸了！人夫被家暴「傷勢比台南Josh還慘」　結局網讚爆

IG見1歲小孩仰灌片　大人狂笑臉紅了「比爸還會喝！」全炸鍋

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

Lulu大鬧「聲林七強」笑點密集　戳痛處又亂講話...她傻眼：我被附身XD

陸科學老師癌逝成大體老師　簽下自願書貢獻身體做教育

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

7月熱炸！他見「戶外1畫面」佩服台人　秒爆哀號：開始痛苦了

高中免試入學12.8萬人上榜！　錄取率99.26%創新高

女童飯店吃早餐手機音量大開　6歲妹勸阻被罵「X」！結局療癒

威德HBL獎助學金紀錄片　寫下球員逐夢過程

黑嘉嘉不靠奶爆紅！他曝「超有料真相」...網讚：天選之人

台南做16歲成年禮　安平開台天后宮、碧雲寺等您來轉大人

經期前有分泌物！男友抓內褲嫌「噁心的東西」　妹子傻：叫我認錯

想減肥只靠跑步沒有用！　全場指「關鍵1事」是根本：沒做到都白跑

Amber輸了！人夫被家暴「傷勢比台南Josh還慘」　結局網讚爆

IG見1歲小孩仰灌片　大人狂笑臉紅了「比爸還會喝！」全炸鍋

獨／還原4死血案第2現場！李鴻淵雙槍放生4口　冷血殺人順序曝

日本跨黨派議員7／27擬訪台！延續「安倍挺台」　展現友台態度

雙城論壇聚焦節能減碳　上海副市長吳清：雙碳戰略為城市轉型關鍵

避免累積成大問題　柯文哲：兩岸不應當從「已讀不回」變「不讀不回」

7月熱炸！他見「戶外1畫面」佩服台人　秒爆哀號：開始痛苦了

白頭翁鳥巢坍塌雛鳥險死！她小心送回　一周後見六口幸福飛翔

Angelababy離婚遭爆「獨愛16歲小鮮肉」　男星看不下去發聲了

癌症死亡原因排第一！台東免費肺癌篩檢　高風險族群把握機會

曾莞婷開腿激戰甩小褲褲沒包袱！認真拍全力宣傳「就是希望被看見」

彭振聲盤點台北市2050淨零目標　「已打下未來30年永續基礎」

生活熱門新聞

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

4星座夏天有偷吃跡象！　爛桃花暴增遊走出軌邊緣

哥吉拉文是假的？爆系管理員打臉：當事人是漂亮女生

哥吉拉人妻是正妹　管理員31字再酸蹭文

今雨區擴大　這3天挑戰今年最高溫

3年前被陳時中感動到哭…美女醫現不忍了「吐6字真言」！

快訊／台北中山區深夜無預警停電　962戶受影響

快訊／10：39規模4.5地震！　最大震度4級

羨慕台北人！　北漂女嘆「2優勢」好嫉妒

最強雞白湯拉麵「雞吉君」宣布停業　網哭了

25天「二度確診」！Ct值18　更明顯症狀曝

有苦自己吞…「報喜不報憂」星座名單曝光！

更多熱門

相關新聞

趙少康「逆風」看哥吉拉公仔　「我害怕極了」

趙少康「逆風」看哥吉拉公仔　「我害怕極了」

一名女子在網路宣稱逕自把老公收藏的「哥吉拉公仔」送給親戚小孩後，夫妻失和鬧到要離婚，引起熱議。中廣董事長趙少康18日談論此事，他認為夫妻相處就像跳探戈，有時你退一步、我進一步；趙也說，他有時帶東西回家，常過沒幾天就被轉送，但東西送了就送了，只要家人開心，收到禮物的人喜歡，不需要為此傷了感情。有趣的是，趙少康強調，「小編建議我寫這篇評論時我真是害怕極了」。

哥吉拉人妻是正妹　管理員31字再酸蹭文

哥吉拉人妻是正妹　管理員31字再酸蹭文

哥吉拉事件引爆全台！美女主播曝正面影響

哥吉拉事件引爆全台！美女主播曝正面影響

前家事法官看哥吉拉之亂！親曝多數夫妻遇1問題

前家事法官看哥吉拉之亂！親曝多數夫妻遇1問題

印尼看護遭逼吃狗屎虐斷牙　惡夫妻交保

印尼看護遭逼吃狗屎虐斷牙　惡夫妻交保

關鍵字：

婆婆婆媳李怡貞夫妻婚姻哥吉拉

讀者迴響

熱門新聞

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

鬼鬼情斷禾浩辰　男方限動洩低潮

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

星巴克7/19起「連玩20天」買1送1

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

婚禮變喪禮！巴基斯坦重大船難　20死30失蹤

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

4星座夏天有偷吃跡象！　爛桃花暴增遊走出軌邊緣

家裡有鬼11個恐怖跡象　突然出現大量螞蟻就要小心

哥吉拉文是假的？爆系管理員打臉：當事人是漂亮女生

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面