女屋主欠14萬少做1事　1500萬透天厝遭法拍賤賣

記者黃翊婷／綜合報導

台中張姓女子2020年1月簽下本票向林姓女子借款14萬元，沒想到同年5月對方就向法院聲請強制執行，並在9月獲准，11月再聲請查封拍賣她名下一棟市值約1500萬元的透天厝，最後以980多萬元賣出。由於張女當時人在上海工作，房子借給王姓表妹居住，直到今年3、4月間有人來看屋，她們才知道此事，向台中地院民事執行處申請閱卷也被拒絕，因此決定公開這件事，希望能討回公道。

▲張女的房子遭到法拍賤賣。圖為台中地院外觀。（資料照／記者白珈陽攝）

根據《自由時報》報導，林女2020年5月持本票向法院聲請強制執行，張女當時得知消息之後，已分別在同年6、7月間還清債務，但沒有拿回本票，沒想到對方居然沒有放棄，強制執行案不僅在9月獲准，11月還聲請查封拍賣她名下一棟市值約1500萬元的透天厝，並以980多萬元賤價賣出，後來房子被查封，她因為工作關係不台灣，也不知道此事，直到今年3、4月間有人來看屋，借住的王姓表妹才驚覺事情不對勁。

張女委託律師質疑台中地院民事執行處有程序違法等缺失，甚至不讓她閱卷，就連王姓表妹也覺得「法院水很深」，因而決定曝光此事，讓大眾來評評理，希望能還給她們一個公道。不過，對於這起案件，由於案子還在執行中，台中地院方面不便對外說明。

▲陳母在行政執行署宜蘭分署下跪求情。（資料照／記者游芳男翻攝）

關於房子遭到法拍的爭議，2020年間也曾有一起案件掀起全台關注。家住基隆的陳青旭自2016年起因積欠1.8萬元交通罰單未繳，導致名下一棟價值約250萬元的透天厝被查封拍賣，他的母親一度跑到行政執行署宜蘭分署下跪求情。

後來陳青旭補繳欠款，總算保住遮風避雨的家，但他不滿其中一筆欠款明明已經繳清，執行署卻說他欠錢，因此對執行署副署長陳盈錦等人，自訴提告偽造文書等罪。案件經過1年多審理，士林地院在今年5月19日宣判，陳盈錦等人均為無罪。