零工爸害11歲兒被追繳128筆通行費　1家5口失聯...執行署說話了

▲行政執行署桃園分署人員昨日強制執行11歲男童積欠128筆國道通行費，因未找到人只好在其大門前貼上通知。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署近日強制執行欠費個案，查出年僅11歲陳姓男童竟然積欠多達128筆國道通行費總計7069元，其父也積欠罰單9000元，執行官到其住處欲強制執行卻撲空。據訪查左右鄰居得知，陳父與妻子共育有3子，目前因工作不穩定四處打零工維持家計，至於是否家境有困難才未繳欠款，分署人員除在其住處貼上公告外，也透過管道查詢陳父下落，若有困難可分期償方式解決，分署人員都樂意協助。

▲行政執行署桃園分署人員昨日強制執行11歲男童積欠128筆國道通行費，在其社區門前貼上通知。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分署指出，針對此個案，分署人員昨天強制執行過程發現11歲陳姓男童，於2020年間因行經高速公路未繳納通行費，經交通部高速公路局中區養護工程分局移送桃園分署強制執行。但陳童僅11歲尚無行為能力，也不可有駕照，但陳童欠費筆數高達128筆，且陳童之財產清冊一輛汽車，通行費係行駛國道所產生，過程中確實有問題，懷疑是其監護人刻意將名下汽車登記在未成年孩童身上。

執行官另外查出，陳童父親去年未繳通行費有30筆交通違規罰鍰，陳父為實際車輛駕駛人，只是將車子登記於陳童名下，藉以規避逃避繳費責任，卻害了兒子成為強制執行對象，執行官查出陳童積欠7069元（都是國道通行費）陳父則是9000元（都是交通罰鍰），共計16,069元。

▲行政執行署桃園分署人員今日到龍潭區陳父戶籍強制執行，詢問鄰居有關陳父聯絡方式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分署表示，此個案經執行官查詢陳童左右鄰居得知，陳父目前工作不穩定，主要還是打零工維持家計，與妻子共同育有3子，車輛是登記在11歲兒子名下，常常早上外出工作，至於何時回來則時間不固定，鄰居還說，並不清楚陳父聯絡電話；分署人員今天嘗試與各手機業者調閱陳父聯絡電話，但截至目前為止，查詢過2家通訊業者均未查出陳父手機號碼。

桃園分署強調，此個案新聞曝光後引起社會矚目，如果陳父在經濟上有困難，可分期償還方式解決欠款，若3名小孩需要照顧，分署人員會聯繫相關單位提供幫助，不會讓小孩成為強制執行對象。

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