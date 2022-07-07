11歲兒代零工父背128筆國道欠費　律師喊話媽媽「這樣做」救小孩

▲桃園11歲男子名下轎車欠128筆國道通行費共7000多元，行政執行署桃園分署派人登門強制執行撲空。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者黃哲民／台北報導

桃園1名打零工的陳姓男子，開著登記在11歲兒子名下的轎車，積欠128筆國道ETC通行費共7069元，害兒子被移送行政執行署桃園分署強制執行，律師鄭遠翔表示，未成年子女名下可以登記財產，但本案欠費很明顯不是車主的「駕駛行為」所致，應由實際行為人，也就是陳男受裁罰才對。

鄭遠翔表示，無論陳男是否有規避受罰的意圖，本案陳男把轎車登記在11歲兒子名下，並沒有觸法，未成年子女名下可以登記財產，就連房子、土地都可以，但未成年人不能自己單獨買賣名下財產，必須由法定代理人代理，以保護未成年人在交易過程中不會處於劣勢而受到損害。

鄭遠翔指出，未成年人的行為若造成人他人受到損害，依《民法》規定，法定代理人與未成年須負連帶賠償責任，但本案狀況不同，11歲男孩沒有駕照、平常要上學上課，身心狀況顯然不可能頻繁開車上國道，還積欠128筆ETC通行費，這應該是陳男駕駛兒子名下的汽車上路所造成，陳男才是實際的欠費行為人。

鄭遠翔強調，《行政罰法》第9條雖規定「未滿14歲人之行為，不予處罰」，可是本案男童既然不是實際的欠費行為人，就沒必要論究男童是否該以車主身分受罰、法定代理人應不應該連帶負責，不過本案男童2個法定代理人，也就是父母之中，爸爸是「利害相對人」，所以應由媽媽替兒子提出申訴，舉證實際行為人是爸爸，這樣才能撤回對小孩的強制執行，由陳男以實際行為人身分受罰。