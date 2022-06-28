夫妻約會老公愛上正妹唎酒師　秒認「我在追她」！送戒指名牌包

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一對夫妻相約去吃高級日本料理，沒想到老公竟然戀上餐廳的「唎酒師」小美（化名），還送戒指、名牌包包，被妻子小蘋（化名）抓包後，甚至坦言「我在追她，就是約暍酒、吃飯這樣，感覺相處很舒服」。小蘋氣不過，提告求償50萬元，台中地院日前裁定，小美應賠償25萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲小蘋和老公相約到餐廳吃飯，沒想到老公卻愛上店裡的唎酒師小美。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關）

小蘋在判決書中主張，和老公是在2015年1月結婚，2020年9月夫妻倆相約到台中某高級日本料理店用餐，因而認識唎酒師小美（唎酒師類似侍酒師，以日本酒為主要服務專業，需考取證照），沒想到對方明知老公已婚，仍自同年11月起密切往來，於高雄、台中兩地頻繁約會，甚至親密合照，老公還送給對方價值3萬元的YSL包包。

小蘋指控，小美曾自拍煽情影片給老公，而且至少發生過2次性行為，後來被她抓包，竟然還反過來威脅她，要求讓兩人的關係繼續保持下去，讓她身心受創，患有持續性憂鬱症及失眠症，目前仍在接受治療當中，實在氣不過，因此決定提告求償50萬元。

不過，小美辯稱，小蘋提供的證據根本不足以證明她有做出侵害配偶權的行為，而在錄音譯文中，小蘋的老公說「吃飯都很正常，聊天互動間還不錯」、「重點是只有吃飯而已」、「我在追她，就是約暍酒、吃飯這樣，感覺相處很舒服，和我與之前相處的女生落差很大，不是一般的女生，就是很正常的互動」，也完全沒有提及兩人有任何踰矩行為，對此求償50萬元顯然站不住腳。

▲小蘋的老公坦承，曾在百貨公司買戒指送給小美。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本文當事人無關）

而小蘋的老公出庭證稱，和小美不是男女朋友關係，但曾經單獨出遊，有一些比較親密的互動，例如牽手、發生超過1次性行為，在旅館也是住同一間房間，「她有拍攝一些裸身的影片給我，她知道我有配偶，我在與她的對話中，有提到太太、小孩，初期是我比較常找她，都互有聯絡。」

台中地院法官表示，在小蘋提供的對話錄音譯文中，當時她的老公承認已經與小美在一起超過1個月，在百貨公司買的戒指、名牌包包都是送給小美的禮物，甚至在被問到「你們也有上床嗎？」的時候，也直接坦承說「有」，可見兩人確實有發生性行為，還曾單獨出遊、牽手，加上送昂貴禮物、合照時身體十分接近、自拍照還頭靠頭等行為，都足以證明兩人已經逾越一般朋友之間的社交行為，確有男女情愛關係，最終不採信小美的說詞，判她應賠償小蘋25萬元較為適當，全案仍可上訴。