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社會 社會焦點 保障人權

沒立中柱歪進隔壁車位　夫妻被貼「自私」紙條怒討50萬！結局反轉

記者黃翊婷／綜合報導

台中曾姓夫妻與戴姓夫妻是同一棟社區大樓的住戶，機車停車位又剛好相鄰，沒想到卻因為「立中柱」問題引發爭議，戴妻不滿曾姓夫妻的Gogoro機車老是不立中柱，導致車身歪過來，讓她很難停車，氣得留紙條稱夫妻倆「自私、沒本事、不會停車、不會騎車」，反遭提告求償50萬元。不過，台中地院法官看過現場照片之後，認定曾姓夫妻的機車確實侵入隔壁車位，紙條內容也沒有損害名譽權，最終判他們敗訴。

機車沒立中柱遭貼紙條，夫妻反求償50萬元。（圖／翻攝自司法院法學資料檢索系統）

▲戴妻不滿曾姓夫妻老是把機車停歪，貼紙條提醒反遭提告求償50萬元。（圖／翻攝自司法院法學資料檢索系統

曾姓夫妻在判決書中主張，夫妻倆平時將機車停放在地下1樓停車場94號車位，戴姓夫妻則是使用相鄰的95號車位，去年戴妻在他們的機車上留下一張紙條，上面寫著，「老兄：現在是怎樣？車停成這樣是叫旁邊的人怎麼上下車？做人可以不用這麼自私，一個好好的車位能夠停成這樣，真的很佩服！沒那個力氣，就不要騎GoGoro，沒那個本事好好停車，麻煩就不要騎車，請多一點體諒，謝謝！」

曾姓夫妻表示，雙方因此鬧得不愉快，戴妻竟然還在同年5月7日用腳踢車牌，因為擔心車牌凹陷會遭警方誤以為是故意毀損而開罰，只好自行前往監理單位更換；車牌事件之後，妻子為了避免繼續發生糾紛，主動讓步將機車停到對面大樓騎樓，結果戴妻又跑來放紙條，甚至以不正當方式進入他們居住的樓層，將一個信封黏在他們家的大門上，讓妻子壓力大到罹患失眠焦慮症，加上第一張紙條內容涉及貶損名譽權，所以決定提告求償50萬元。

對於上述指控，戴姓夫妻反駁，曾妻停車時多次越線停入95號車位，或者停得很靠近又不立起中柱，多次告知都沒有改善，妻子才會放紙條提醒，沒想到對方竟然惱羞成怒，於去年5月11日推倒他們的機車，造成零件損壞，這部分經法院判決有罪確定；然而，曾妻遲遲不肯出面解決，妻子偶然在對面大樓的超商看到對方的機車，才會再度放上紙條，並無刻意跟蹤。

戴姓夫妻接著說，由於機車毀損的事情是透過社區管理員居中聯繫，但效果不彰，這才請管理員協助按電梯，將信封貼在曾姓夫妻的住處門口，希望他們出面處理；至於踢車牌的部分，妻子確實有用腳碰車牌的中心點和左上方，但並非曾姓夫妻所指的凹陷處，車牌之事與他們無關；此外，曾妻聲稱壓力大到罹患失眠焦慮症，然而雙方發生糾紛是在2021年5月間，她卻是在2022年2月才開始就診，難以認定病情與這件事情有關。

台中地院法官勘驗現場停車照片等證據，認為曾姓夫妻的機車車身確實侵入95號車位，戴姓夫妻只是寫紙條提醒把車停好，內容並未涉及侵害名譽權，他們也無法證實有遭到跟蹤、騷擾，就連車牌凹陷是否為戴妻所為，也無法提供明確證據，最終不採信他們的說詞，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

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