台南畢業生市長獎補頒獎　黃偉哲擺拍再次吸睛

▲台南市政府辦理109學年度畢業生市長獎補頒獎典禮第2場溪南場，16日下午在慈濟高中舉行，黃偉哲擺拍仍舊熱門吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府辦理109學年度畢業生市長獎補頒獎典禮第2場溪南場，16日下午在慈濟高中舉行，包括東區、中西區、安平區、南區、安南區等溪南地區學校，共計136校，約1426位學生受獎。





黃偉哲感性表示，很榮幸來完成與109學年度市長獎同學頒獎合影的心願，去年因疫情嚴峻，無法舉辦實體頒獎典禮，為圓學生們與市長合影的夢想，市府特別補辦頒獎典禮，希望大家暑假快樂，在不同的體驗下，祝福同學們下一個階段再度回來與市長合影。

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頒獎典禮眾所矚目的依舊是「與市長合照」橋段，黃偉哲市長親和力十足的配合同學們創意多元的擺拍姿勢，期盼為畢業生留下快樂美好的回憶。

獲市長優學獎的東區崇明國小黃姿菱，個性活潑開朗，不僅擔任班級幹部，也是管樂團的小號首席，是個動靜皆宜、十項全能的孩子，在校內市級模範生和畢業生崇明之星的選拔，也不負眾望脫穎而出。





獲市長語文獎的歸仁區歸南國小黃奕淳，平時喜歡閱讀、積極向學，樂於吸取新知，在語文、美術方面極具特長，是語文競賽及繪畫比賽的常勝軍。奕淳期許自己能成為一位作育英才的美術老師，相信只要秉持初心、鐵杵磨針，未來指日可待。





另外，獲市長語文獎的安平區億載國小吳亞芸，高年級時擔任「廣達游於藝」小小解說員，參加客語及閩南語市賽及全國賽，名列前茅。110年12月獲邀至客家電視台表演，獲選為臺南市第33屆十大傑出兒童，表現優異。

▲大光國小郭建良同學的媽媽（左）與哥哥（右）。

大光國小郭建良同學獲109學年度市長獎勵志獎，渴望與市長合影，但郭同學不幸於今年5月18日因病過世。他的家人為了幫他圓夢，特別於今日市長獎補拍典禮，由哥哥帶著建良的相片一起與市長合影，場面溫馨感人。

教育局長鄭新輝指出，為鼓勵學生多元適性發展個別的潛能特質，臺南市長獎有優學獎、語文獎、科技獎、藝術獎、體育獎、嘉行獎以及勵志獎，獲市長獎的學生各有所長。