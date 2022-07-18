年底選戰民調　吳子嘉：黃偉哲77.4％領先謝龍介

▲台南市長選戰最新民調，尋求連任的民進黨籍台南市長黃偉哲的信任度與施政滿意度高達8成，若是「三腳督」，黃偉哲以60.4％領先。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

媒體人吳子嘉公布年底台南市長選戰最新民調，尋求連任的民進黨籍台南市長黃偉哲的信任度與施政滿意度高達8成，若是「三腳督」，黃偉哲以60.4％領先，國民黨籍謝龍介16.7％居第二、無黨籍林義豐4.2％第三。

吳子嘉17日在《董事長開講》網路直播節目中公布《美麗島電子報》最新民調，台南市民眾對黃偉哲的市長信任度高達81.1％、不信任度13.4％；黃偉哲的施政滿意度為79.7％、不滿意度17.4％。

《美麗島電子報》針對「生活品質進步」對台南市民進行調查，結果認為進歩的超過5成；針對黃偉哲率領市政府的防疫表現，有75.6％的民眾感到滿意，不滿意者為19.7％。吳子嘉指出，疫情讓縣市長的施政滿意度飆高，如果疫情過後就會回到正常，選舉時變會回到政黨對決。

《美麗島電子報》調查擔任台南市長的適合度，黃偉哲以77.4％大幅領先謝龍介、林義豐。至於台南市長選舉支持度，若是三腳督，黃偉哲以60.4％領先、謝龍介16.7％居第二、林義豐4.2％第三。若是一對一PK，黃偉哲以63.5％領先謝龍介的19.7％。



據了解，謝龍介目前忙著「百廟祈福」活動，將繼續參拜各大廟宇，為台南祈福，為台灣祈福！