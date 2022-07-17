不捨路蟹遭路殺　黃偉哲呼籲民眾一同讓蟹媽媽平安生產

▲台南市鹽水溪下游感潮帶岸邊，每到6至11月是「凶狠圓軸蟹」繁殖季，市長黃偉哲呼籲民眾一同參與「護蟹行動」，共同護送蟹媽媽上堤岸釋幼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市鹽水溪下游感潮帶岸邊，每到6至11月是「凶狠圓軸蟹」繁殖季，因為車輛往來頻繁，陸蟹遭輾壓，市長黃偉哲相當重視，指示台南市農業局在沿線重要路口設置警告牌，提醒用路人行車經該路段降速避讓，並呼籲民眾一同參與「護蟹行動」，共同護送蟹媽媽上堤岸釋幼。

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市長黃偉哲表示，台江國家公園管理處在國家公園範圍內，諸如曾文溪河岸，青草崙夢幻湖及周緣海岸林等，做了許多的護蟹工作，幫助陸蟹媽媽安全生產，台南市政府將與台管處合作共同守護陸蟹。另將在鹽水溪河岸-民權路四段至安北路間機車便道，於7月22日前，設置警告並逐步在其他路殺處設置警示牌，提醒用路人行車降速避讓。

▲設置警告牌位置在鹽水溪河岸民權路四段機車便道。

台南市農業局長李建裕表示，將請該路段管理單位於現有路燈加光罩，為減少陸蟹被路燈光線吸引迷失方向，致一直在路上徘徊，為減少路殺情形發生，將發動志工使用畚箕等工具護送陸蟹上堤岸釋幼。

黃偉哲呼籲用路人行車經過該處河岸邊，除小心駕駛外，應注意路上的狀況，每一用路人盡己之力，減少遺憾發生。