台中福利好就業機會多！不畏疫情衝擊　人口穩步正成長

▲台中福利好就業機會多，不畏疫情衝擊人口穩步正成長。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

近年受疫情、少子化及全台進入超高齡社會的影響下，全國人口呈負成長，但台中市人口仍穩步正成長，今年人口整體增加率為六都第二，民政局長吳世瑋表示，如扣除全市國際淨遷徙人口數，台中市去年至今年上半年社會增加數為正增長1萬1,381人，可見受惠於就業、投資環境的大幅提升，及公共建設、社會福利愈加健全，台中市的生活條件及城市魅力極具吸引力。

吳局長說明，據中央統計，全國今年上半年人口總數2,318萬6,278人，較去年上半年減少30萬1,231人，人口負成長是全國趨勢，自109年新冠肺炎疫情影響下，國民因疫情選擇留居海外等待疫情趨緩，造成回國恢復戶籍人數減少、出境滿2年戶籍遷出人數持續增加。

吳局長指出，台中市人口今年5月首度低於280萬人，去年至今年上半年遷至國外總人數3萬8,267人，如扣除全市國際淨遷徙人口數，中市社會增加數為正增長1萬1,381人，在六都的自然增加率、社會增加率及人口增加率皆為負成長下，台中市今年人口整體增加率仍為六都第二。

此外，台灣邁入高齡化社會，全國人口少子化趨勢明顯，各縣市出生率持續下降，從自然增減人數分析，死亡高於出生數是全國的趨勢，台中因經濟蓬勃發展有社會人口增加的優勢，人口減少的幅度比六都算平緩。

吳局長指出，市府積極打造友善育兒環境，今年起不僅降低公托月費，更提高生育津貼至2萬元，且持續進行公托、公幼、親子館倍增計畫，透過完善公共托育資源與平價托育服務，讓家長放心、小朋友健康快樂成長，逐步減輕家長負擔，台中市不斷成長的基礎建設與就業機會，是不少民眾的移居首選，對周邊縣市的人口更產生磁吸效應，顯見台中的生活條件及城市魅力極具吸引力。

民政局說明，疫情改變民眾的生活型態，連帶出生率及結婚率均下滑，除各項福利政策，市府也持續推出各項友善婚育措施，如今年下半年推出六大興趣主題共11場次的單身民眾聯誼，9月也將在后里馬場舉行聯合婚禮，歡迎大家踴躍成家。另經統計，台中市粗結婚率去年至今年上半年均穩居六都第一，顯示市府多方管道鼓勵民眾「敢婚、願生、樂養」，穩健提升民眾安居台中生兒育女的意願，市府團隊也將持續攜手努力，讓市民宜居幸福好生活。

民政局指出，疫情期間對於海外國人戶籍遷出後，有關健保、勞保、租稅課徵等權益部分，相關業務主管機關均有妥適配套作為，例如國民年金的老年給付部分，可向我駐外館處申請開立並將經驗證「身分或居住相關證明文件」郵寄至勞動部勞保局審查。另健保、國保資格方面，於109年1月1日在保者，後來因戶籍遷出喪失納保資格，可向健保署、勞保局申請自退保日起接續納保，以保障民眾權益。

民政局也提醒，年底選舉將近，民眾關心公職人員選舉居住期間計算，旅外國人如於今年地方公職人員選舉投票日前4個月(7月26日含當日)入境並辦妥遷入登記，則仍具選舉權。(7/18*12)*民政局