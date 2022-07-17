外縣市進香團至西羅殿外聚眾衝突　台南市民政局回應了

▲台南市民政局將邀集消防局、環保局、警察局、中西區公所及西羅殿管理委員會等單位，在西羅殿召開進香團參香相關事項協調會」持續推動廟會優質化政策。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有關7月16日外縣市進香信眾至台南市中西區西羅殿外發生聚眾鬥毆事件，警方將涉案人員移送法辦建請聲押，民政局將於18日上午9時邀集消防局、環保局、警察局、中西區公所及西羅殿管理委員會等單位，在西羅殿召開「因應西羅殿廣澤尊王聖誕各界進香團參香相關事項協調會」持續推動廟會優質化政策。



民政局表示，西羅殿為台灣廣澤尊王信仰中心，全國分靈的廟宇、私壇數量眾多，尊王聖誕為農曆8月22日（今年為國曆2022年9月17日），故每逢農曆8月香期，各地進香團體絡繹不絕，持續約1個月的高峰期。有關的治安、交通、環境清潔，及鞭炮施放等問題，將透過這次協調會請各單位與廟方交換意見，共同致力將各項衝擊降至最低。



台南市民政局指出，為減少廟會活動影響市民生活，市長黃偉哲上任以來，即積極要求市府各相關局處持續推動宗教優質化政策，落實推動廟會活動應遵守之各項規範，採取事前溝通、事中勸導、事後獎罰等方式，持續輔導寺廟提昇廟會文化，以降低廟會活動對市民生活之影響及取得傳統文化與生活品質之平衡，共同維護市民生活品質。

經市府近年來努力推動與執行，已獲得台南市多數廟宇的支持與認同，惟目前外縣市宮廟來台南市進香或謁祖及少數私壇進行廟會活動，尚未能遵守台南市廟會活動規範，以至於造成違反規定之事故。市府未來仍將持續針對外縣市宗教團體及未立案宮廟或神壇加強宣導與取締，以提昇更優質台南市廟會文化。



民政局姜淋煌局長表示，台南市是萬神之都，也是多數神祇宮廟的開基祖廟，分布在全國各地友宮及分靈廟甚多，每年皆會在神明聖誕來回進香。台南人好客熱情，當然非常歡迎大家來玩，但如果要鬧事，不只人，相信神也不會歡迎！宗教信仰核心乃使人向善，任何踰矩行為相信不為神明樂見，違法行為更不被社會所期待，人必自重而後人重之，以禮相待，才是宗教交流所被期待的成果。

據了解，台南警二分局長朱信憲17日前往西羅殿拜訪，對16日新北與彰化二個進香團來西羅殿進香後發生的衝突事件來跟廟方溝通，希望往後雙方建立進香團治安、交通、環境、秩序的相互配合。

西羅殿廟方呼籲各地來祖廟進香的團體，本著聖王公教忠教孝的精神，聖王公是教導我們要和氣待人，濟弱扶傾，切勿暴力相向，今後有來西羅殿進香的團體發生暴力事件，讓恩主連帶蒙羞，名譽掃地，將被廟方列入黑名單，並予譴責。