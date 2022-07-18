逢甲校友內鬥！PO文罵會長「女妖魔頭」　法官：言論自由無罪

▲逢甲大學一名女校友因不滿協會會長作為，在臉書和LINE群組發文怒轟對方共105次挨告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃資真／台中報導

台中一名女子花花（化名）與小君（化名）為逢甲大學校友某協會不同屆的成員，小君卻因不滿花花處理事務方式，於臉書上發文怒批花花「女妖魔頭」、「不知羞恥」等共105次言論，遭到花花提告侵害名譽權求償50萬元。台中地院認為小君所述符合言論自由之範疇，一、二審皆判小君無罪。

判決指出，花花曾為逢甲大學校友某協會的第2屆會長，小君則是第1屆會員兼副會長。雖然小君已經卸任，從協會幹部、成員聽聞抱怨花花處理會務的方式後，在臉書上發文替他們打抱不平。

小君在4個月內，針對會員繳納會費、贊助標語，還有無償使用音樂音檔等爭議事項，接連在臉書、LINE群組抨擊花花的行為，包括「會務之管理有是非不分、假面女會長、不知羞恥、賴皮狗、背後幹的事很多不知道、造成受害人不明之冤」等，雖沒有指名道姓，但大家都知道小君是在說花花。

花花得知後，認為小君所發表之侮辱言論共62次、毀謗43次，共105次，已嚴重侵害名譽，致使她受有精神上之痛苦，因此向小君求償50萬元，並刊登道歉聲明；小君反駁，花花其自身的言行及處理協會內部事務，都是可受公評之事。

一審法官認為，雖然小君使用措辭不佳，造成花花心理受到相當程度之影響，然基於公共議題，也就是可受公評之事，應比一般民眾之標準為寬，因此上述言論皆符合言論自由之範疇，認定花花名譽沒有受損，判無罪，案經上訴二審，法官仍維持原判，駁回花花上訴，全案確定。