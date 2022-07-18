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李鴻淵槍枝來源揭密　「大黑星」網路價格曝！操作槍納管顯有死角

▲行刑式開槍槍殺前東家4人的李鴻淵落網被起獲大批槍械。（圖／民眾提供翻攝）
▲槍殺前東家4人的李鴻淵，落網被起獲大批槍械。（圖／民眾提供翻攝）

記者張君豪／台北報導

南投縣康健生技公司14日發生4死1重傷槍擊案，該公司前員工李鴻淵闖入前公司，行刑式槍決負責人父女及公司幹部等人，警方15日在台中市某養生館攻堅逮捕李男，起獲3把涉案改造手槍，包含鋼製的仿中國TT33 90手槍、以及兩把仿金牛座改造手槍，因使用的都是制式9×19毫米子彈，殺傷力驚人；專案小組也懷疑李嫌取得的手槍使用精緻的改造槍管，甚至是接裁制式槍枝槍管，增加犯案時狙殺目標的殺傷力，確保開槍射擊的安全性。

專案小組15日在台中市某養生館攻堅，在頂樓夾層起獲這批涉案槍械，經過初步鑑識，發現3把改造手槍都是由市售鋼構的模擬槍、CO2瓦斯槍改裝，其中兩把巴西金牛座手槍是由常見的JP915、JP935操作槍改造；刑事局知情人士透露，JP操作槍目前已被新修《槍砲彈藥刀械管制條例》納管，須在期限內申報，否則違法持有最高可處新台幣20萬元罰鍰。

▲南投4死1傷槍擊案涉案槍枝全是改造槍枝、突顯目前法規納管操作槍上仍有死角。（圖／翻攝網路）

▲李鴻淵使用的改造槍支，同品操作槍網路唾手可得。（圖／民眾提供翻攝）

但令警方感慨的是，網路只要搜索相關型號、全鋼製等關鍵字，就可搜索到相關賣場，部分業者甚至提供「全套鋼製零件」、「鋼製撞針」、「膛線刀」等特殊服務，並強調耐用安全性，以包套3-5萬元新台幣價格販售，買家購買企圖不言可喻；且這類惡意賣場均透過手機微信、LINE進行交易，造成警方查緝有一定難度。

▲行刑式開槍槍殺前東家4人的李鴻淵落網被起獲大批槍械。（圖／民眾提供翻攝）

▲行刑式開槍槍殺前東家4人的李鴻淵落網被起獲大批槍械。（圖／民眾提供翻攝）

另外最特別的是遭查獲的仿製中國TT30型90手槍，江湖稱「大黑星」的手槍，透過網路賣場唾手可得，警界知情人士透露，該類「全鋼製」手槍網路價格僅在1-2萬元新台幣之譜，加上該槍大部分解僅有7個零組件，符合俄系武器「簡單、耐用、易保養維修」設計概念，熟稔槍枝結構者只要替換適宜口徑槍管撞針，就可變成一把殺傷力十足的改造手槍。

這也凸顯儘管《槍抱彈藥刀械管制條例》新修將操作槍納管，但部分射擊用來擊發BB彈的全鋼構瓦斯槍，也有改造成真槍的灰色空間。

專案小組指出，李嫌持有的3把改造手槍、改造難度相當低、持有成本也不高，3把黑市價格應在20萬元以內就可搞定，值得關注的是，該批多達179發9x19毫米子彈的來源，由於制式槍彈在台灣並不好取得，警方將循線追查。

目前刑事局鑑中心槍彈股證實收到3把涉案槍枝彈藥，警方指出，制式子彈底火曾均鑄印製造商出場資訊，鑑識人員將可透過該印痕初步釐清子彈來源，並透過深水池射擊實驗進行彈殼退彈溝抓痕、底火撞針撞擊痕等彈道比對動作，釐清李嫌以何把槍枝射殺生技公司人員，彈道比對報告出爐後，將交給南投檢警進行後續偵查。

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