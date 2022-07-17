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連日分析南投命案「遭黑道恐嚇」驚動警政署　高大成嚴正駁斥

▲▼南投血案現場一處休息室桌上出現法醫高大成名片。（圖／民眾提供、記者許權毅攝）

▲連日分析南投命案卻遭黑道恐嚇驚動了警政署，高大成嚴正駁斥媒體報導。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

中山附醫法醫高大成每每對於國內重大刑案，都從法醫專業理論分析研判，近日來針對南投命案也都侃侃而談，不料卻傳出遭黑道恐嚇要求閉嘴，此事驚動了警政署，台中警方求證高大成，高嚴正駁斥，並沒有遭到恐嚇，只是友人善意提醒別再發表意見，而他的發言，純粹是依個人社會經驗研判，並非要影響檢警偵辦。

高大成連日來針對南投命案的行凶動機、嫌犯做案心態、槍枝來源，以及唯一倖存者日後可能的後遺症，都提出自己的專業分析、研判，不料卻被外界誤解扯上日本山口組，還遭到黑道恐嚇要求閉嘴。

高坦承，確實有朋友善意提醒，「你又沒證據，別說太多」，他認為只是純粹站在法醫學和犯罪心理的角度分析，提供參考，不採信也沒關係，但這和日本山口組又有什麼關係？

他覺得自己勿須誇言自抬身價，外界把友人善意提醒扯上日本山口組，令人又氣又好笑，簡直是竹篙裝菜刀。

高大成傳出遭黑道恐嚇一事也驚動了警政署，台中警方派人向高大成求證，高表示，未有遭到黑道警告情事，媒體報導內容與事實有出入，是友人善意提醒，認為李鴻淵槍擊殺人案偵辦內容及方向非屬其專業領域，為避免影響醫生專業形象，建議他不要再發表意見。

高大成還說，只是純粹依個人社會經驗進行研判，並非要影響檢警偵辦，而警方也求證媒體，該媒體坦承高醫師受訪時未提及有遭到黑道恐嚇事情，係為了增加新聞可看性，標題加入媒體觀點呈現。

警方為求慎重起見，保護高醫師個人安危，加強巡邏高在北屯區的診所，以避免衍生其他糾紛。

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