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社會 社會焦點 保障人權

傳李鴻淵向前東家借3萬元跑路　記者求證業者這樣回應

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲記者今造訪該工務所，業者不願受訪。（圖／記者白珈陽攝）

記者鄧木卿、白珈陽／台中報導

南投康建生物科技公司4死1傷槍擊命案，外傳兇嫌李鴻淵犯案後曾向霧峰前東家借3萬元「跑路費」，由於李嫌在職時曾因停車糾紛將主管車輛砸毀，業者因擔心遭遇不測才會借錢。記者連續2日造訪這家位於霧峰區的工務所欲求證，但業者、員工都不願受訪，記者18日還差點遭到所方飼養的大型犬隻「羅威那」攻擊，業者冷冷地說「你再不走，等等還要賠你醫藥費」，藉以驅趕媒體。

▲▼ 。（圖／視覺中國）

▲羅威那犬以無法預測的性情而聞名 。（圖／視覺中國）

警方調查，李鴻淵在犯案後還劫走死者劉慶杉的機車，不急不徐離開現場，沿著草屯往台中霧峰方向逃逸，當日下午5時36分將機車棄置在中投公路一處草叢旁，隨後徒步走至先前就職的工務所，向前老闆借3萬元現金作為跑路費用，接著再要求前老闆開車將他載至亞大醫院。

警方查出，李在亞大醫院逗留了10分鐘後又轉搭計程車離開，前往中山附醫，隨後又於傍晚6時30分步行走到大慶車站，但李卻未搭上火車，而是又調頭回到醫院改搭計程車前往文心、西屯路口，步行近20分鐘後再度攔下計程車，最後於晚間7時36分抵達中清路養生會館躲藏。

外傳李鴻淵先前在霧峰的某道路養護工程事務所工作，期間因常將車子停放在一名主管的停車位，因此與該名主管發生糾紛，甚至將主管車輛砸毀，經老闆出面調解，李主動離職。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

李鴻淵先前工作地點。（圖／記者許權毅攝）

為釐清真相，記者昨日前往該工務所，但業者未在場，數名聚在一起煮火鍋飲酒的員工表示，因昨天是假日，所以沒有營業，對於相關案情則不願多談。

今日上午9時許記者再次造訪工務所，辦公室內出現白色上衣中年人以及一名平頭等2名疑似業者的男子，未料記者才剛打開辦公室大門，就有一隻大型犬種「羅威那」衝出作態攻擊，白衣男雖馬上將狗狗的項圈拉住，但也跟記者說「我不願受訪，不要節外生枝」，並要記者趕緊走人，「不然我還要多付一筆醫藥費」，態度並不友善。

據查，羅威那是原產於德國的一種大型狗品種，經常用來作為警衛犬和警察的警犬。由於性情無法預測，有多起攻擊人的案例，目前在西班牙、義大利、法國、葡萄牙、羅馬尼亞、烏克蘭、俄羅斯和以色列等多個國家，以及美國的許多州均被禁止飼養。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲記者今再次前往該工務所欲釐清真相，險些遭到大型犬攻擊。（圖／記者鄧木卿攝）

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羅威那大型犬工務所李鴻淵康建槍擊命案

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