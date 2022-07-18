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獨／開火就回擊！李鴻淵不想死　幹員舉槍他乖乖伸出雙手

▲▼台中警方最後是站在盾牌上，手電筒一照才發現李鴻淵，大喊「有人」，隨即舉槍要求伸出雙手。（圖／ETtoday資料照，下同）

▲台中警方最後是站在盾牌上，手電筒一照才發現李鴻淵，大喊「有人」，隨即舉槍要求伸出雙手。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者鄧木卿／台中報導

犯下南投4死1傷槍殺案的嫌犯李鴻淵藏匿在台中市一間養生會館，警方逐層搜索都沒下落，還被賴姓經理和越南妹騙，後來進入一間伸手不見五指的5樓鐵皮屋隔間，隔間內有一處高約220公分的夾層，身形瘦小的朱小隊長站在盾牌上手電筒一照，赫然發現李鴻淵的屁股，大喊「有人」，警方雖看不到人，但高舉手槍喝令李伸出雙手，李應該還想活命，因為手上沒槍，沒有駁火的打算。

▲▼台中警方最後是站在盾牌上，手電筒一照才發現李鴻淵，大喊「有人」，隨即舉槍要求伸出雙手。（圖／ETtoday資料照，下同）

警方根據監視器和1輛輛計程車司機供詞，得知李鴻淵最後進入中清路的東京養生會館，經調閱屋內各樓層結構，再沙盤推演，萬一擁有強大火力的李反抗，最好在可能情況下制伏，不要擊斃，因為要釐清案情，但子彈無眼，如果李瘋狂掃射，為了自行安全，也顧不了那麼多了。

▲▼台中警方最後是站在盾牌上，手電筒一照才發現李鴻淵，大喊「有人」，隨即舉槍要求伸出雙手。（圖／ETtoday資料照，下同）

台中市刑大從1樓逐層往上搜索，2樓和3樓各有3間包廂，4樓還在裝修，一度找不到人，詢問賴姓經理，賴竟欺騙「人昨晚是睡在302，但一大早就離開了」，警方發現302包廂是乾濕分離，地面還留有大量水漬，研判剛洗完澡不久，李應該還在會館內。

▲▼台中警方最後是站在盾牌上，手電筒一照才發現李鴻淵，大喊「有人」，隨即舉槍要求伸出雙手。（圖／ETtoday資料照，下同）

市刑大偵七隊長帶著朱小隊長等4人往5樓鐵皮屋搜索，鐵皮屋內隔成前後2間，是越南妹住宿之處，問了越南妹有沒有看到陌生人，原本說這裡沒有人，後來改口「自己看」，不願透露，4人於是進入後方隔間，該隔間漆黑一片，空間狹小，高約220公分有處夾層，夾層上有個水塔，警方看不到夾層上有沒有人。

身形瘦小的朱小隊長在偵七隊長扶著盾牌之下，站上盾牌拿手電筒一照，驚見夾在水塔和牆壁之間的李鴻淵屁股，大喊「有人」，偵七隊長雖然不夠高，但高舉手槍是可以達到嚇阻作用，只是瞄不準對方。

隊長喝令李高舉雙手，朱小隊長這時爬上夾層，將李雙手銬上手銬，慢慢帶李下來，李說的第一句話是「我認了」，在夾層上李嫌蹲的地方發現1個腰包，裡面有2枝槍、3副手銬，1只塑膠袋也有1枝搶和子彈，後來在右口袋又搜出1把摺疊刀。

警方事後研判李鴻淵其實不想死，否則他可以雙手拿著手槍一搏，或自行了結，也還好李並無駁火打算，否則後果難以預料。

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