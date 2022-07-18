4死槍擊第5天！上次招魂15次才聖筊　超渡法會「豔陽轉雨天」

記者高堂堯、黃資真／南投報導

南投草屯康建生技14日發生5人遭行刑式槍決，最終造成4死1傷血案。事發第5天，今（18）日在命案現場舉行超渡法會，剛開始現場就突然飄起雨來。

▲南投康建4死血案，18日舉行超渡法會。（圖／記者高堂堯攝）

進行法會前，約在中午12點40分有工作人員帶著防護衣、水筒等掃具進入，應是先將血跡等髒汙清理乾凈，並於12點50分進行超渡，幾分鐘後，原本放晴的天空卻突然變成烏雲籠罩，開始下起雨來，讓人不免覺得玄奇。

▲法會進行沒多久，原本放晴的天空卻突然開始下雨。（圖／記者高堂堯攝）

事實上，死者之一的賴鋕卿日前由女婿代表進行招魂，擲筊時遲遲沒出現允杯，約15次後才有3次連續聖筊，女婿當時只表示，岳父沒有跟別人有深仇大恨，「我岳父唯一缺點就是人太好，什麼事都願意幫忙」，只想問嫌犯「做這個，害不害怕死刑？」

▲賴鋕卿的陳姓女婿日前進行招魂儀式，擲筊15次才獲得聖杯。（圖／記者游瓊華攝）

李鴻淵14日下午在康建生技公司埋伏許久，先是在農場資材室，以手銬將公司創辦人賴敏男的胞弟賴鋕卿，與園藝課長劉慶杉2人反手銬住，便拿著劉慶杉的手機打電話要賴敏男前往農場資材室，表明有事情要找他請賴過來農資室，不過正巧因為賴敏男有訪客，而被拒絕。未料，李鴻淵竟反手給被銬住的賴鋕卿與劉慶杉2人一人一槍，讓2人當場爆頭，隨後再趁著下班時間闖入公司後，接連將賴敏男、賴敏男女兒賴彥予、及女會計主任張嘉綺「行刑式槍決」，5人均頭部中彈，僅有賴敏男存活，但傷勢相當嚴重，目前仍在醫院觀察，尚未脫離險境。