新任衛福部長、指揮官人選脫鉤　陳時中坦言：有點疫情類降級味道

▲衛福部長陳時中（左）投入台北市長選戰，衛福部政務次長薛瑞元（右）接任 。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨中執會日前徵召衛福部長陳時中參選台北市長，行政院隨即宣布衛福部次長薛瑞元升任部長、醫福會執行長王必勝接任指揮中心指揮官，陳時中18日表示，新冠肺炎會慢慢走向常態化，大家要用相對常態的生活因應後疫情時代，他認為這樣的人事安排，其實有點「類降級」的味道。

行政院15日宣布陳時中請辭獲准，原政務次長薛瑞元升任部長、醫福會執行長王必勝接任政務次長，並且兼任中央流行疫情指揮中心指揮官，另外聘張上淳擔任行政院首席防疫顧問，兼任指揮中心專家諮詢小組召集人。

陳時中上午接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》節目專訪，他表示自己不會成為地下指揮官，因為新冠肺炎會慢慢走向常態化，就像大家以前說的流感化，基本上就是用相對常態的生活，因應接下來的後疫情時代，所以這樣的人事安排，其實有一種類降級的味道，基本上就是往降級的方向來走。

不過，王必生先前曾經傳過不倫爭議，陳時中則緩頰，每一個人什麼事情都會被批評，王必勝對於處理基層的磨合、協調安排非常有經驗，同時也非常有效率，所以才會特別拜託他來接任指揮中心指揮官的位置。

陳時中強調，這件事情王必勝也犯過錯，大家都會犯錯，所以基本上要給王必勝一個幾會，「那個事情要處理好，接下來以後不要犯一樣的錯誤，未來在公務事務的表現，一定要加倍努力」。

另外，國民黨台北市長參選人蔣萬安日前批評，陳時中卸下防疫指揮官落跑，如果防疫物資像選舉布局一樣快，國內的疫情早就獲得控制，陳時中則反嗆，在防疫裡面常常就是什麼事情都沒有做的人，「因為他不了解，所以那些批評就外行」，沒有參與防疫的人都是這樣。

陳時中批評，有些人因為沒有參與、沒有事情都沒有做，「他不了解所以說外行話，那些過去就好了」，但是防疫需要全民一起努力的事情，而且有些批評還滿中肯，所以他對任何的批評都虛心受教。

陳時中強調，有些人什麼事情都不做，光是在那邊講別人怎麼樣，「我覺得留下來跟大家吵這些事情，沒有意義」，有些事情已經做過了，就讓後人評判是非對錯，「我有信心這個事情我們做得好」。

陳時中也說，如果是指揮中心的同伴說他不該離開、批評他落跑，「那我會很傷心」，但是自己已經表明要選舉必須離開，「大家說你放心，我們會扛起來」，因為指揮中心運作兩年多以來，包括怎麼開會、磨合都做得很好，「我當然可以放心地交給現在的指揮中心」。