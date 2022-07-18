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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中自豪妻子幾乎不插手公務　「她沒有寫臉書干預政務的習慣」

▲▼衛福部長交接典禮,陳時中卸任投入台北市長選戰,由薛瑞元接任 。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

衛福部長陳時中18日表示，過去自己從政多年，妻子孫琬玲幾乎沒有管過公務，但是孫琬玲一向不是很贊成他參選台北市長，「現在確定以後，她就變得很支持」，因為互相支持是他們夫妻的相處之道，妻子會站在民主的立場跟他講一些話，但是沒有寫臉書干預政務的習慣。

民進黨台北市長參選人陳時中上午接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》節目專訪，他表示現在的心境在轉換，有很多認知還需要調適，但是談不上是掙扎，以前是政務官、現在是要做民選，在身份、認知上都有很大的不同。

陳時中也說，政務官是被任命，是在做服務人民的事情，民選首長則是選票的堆積，但是也要做服務人民的事情，差別在於授權來源不同。

陳時中指出，民進黨有很多人都是選舉老將、身經百戰，向他們學習有其必要，自己也有在做各種訓練，「心的本質如果在，訓練是容易的；心的本質如果不在，再怎麼訓練都沒用」，而他當了這麼久的政務官，每天都在服務民眾，所以服務的心絕對還在。

陳時中認為，選舉是蠻有趣的一件事情，選得贏就有辦法做，未來民選首長在執行市政的時候，都需要有整合、協調的能力，而自己一向比較有把握，「我在做任何事情，都是站在合作的角度，怎麼尋求雙方共同的需要、找出一條大家可行的路，對大家都好，我很有信心」。

陳時中也透露，孫琬玲一向不是很贊成他參選台北市長，「現在確定以後，她就變得很支持」，因為互相支持就是他們夫妻的相處之道，「本來在還沒有決定之前，她就說最好不要」，但是夫妻都會有心靈交會的時候，「後來她感覺到時間到，就說好吧你去努力吧」。

不過，陳時中也坦言，孫琬玲不太喜歡曝光，「她會在後面強力地支持我」，主持人周玉蔻則追問，孫琬玲是否會在臉書發文，陳時中則說，「我不能幫她決定這樣的事情，其實我不是很清楚，我判斷她不會」。

周玉蔻再問，身為市長夫人是否可以干預政務，陳時中則表示，「她可以跟我講一些話，可以站在民眾的立場，但是她沒有這樣的習慣」，至於別人的市長夫人，因為現在是別人的夫人，自己不要隨便評論。

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