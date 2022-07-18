陳時中回應台北敬老金、大巨蛋、停電3難題　市政態度一次看

▲衛福部長陳時中 。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對台北大巨蛋爭議、停電、敬老金等3大議題，民進黨台北市長參選人陳時中18日受訪時表示，大巨蛋有弊端就一定要查，但合法合規不合理的事導致市政延宕，大可不必；而停電問題，他則認為中央、地方與台電三方應坐下來談，不是互相檢討批評誰該承擔，這就是為何他會認為台北開始停滯。

陳時中上午接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目訪問時，被問及敬老金議題時表示，他會發，因為台北市不用特立獨行，而且對老人家的尊重只怕做得不夠多；不過，由於陳時中自己也符合領取敬老金的資格，恐有圖利自己的問題，他則笑說，被這樣講才想起來自己也有資格，但他到時候會捐出來。

陳時中隨後接受媒體訪問時則說，政府財物應該要用得恰如其分，最後要發多少必須看狀況，不過對於老人、小孩的錢，就應該要花，不要有太多計較。

另外，有關大巨蛋爭議，陳時中表示，回饋金可以檢討，但這跟現任市長的關係其實不大，因為相關契約是前朝簽訂的，去更動的話就會有信賴保護原則問題。他強調，有弊端就一定要查，但讓合法合規卻不合理的事情導致市政延宕，那就大可不必。

至於國民黨台北市長參選人蔣萬安、台北市副市長黃珊珊近日爭論停電議題，陳時中則表示，停電議題是該解決的問題，中央、地方跟台電三方應該坐下來好好討論，不是互相檢討批評該誰承擔，這也是為何他會認為台北開始停滯。