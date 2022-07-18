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六都選戰民進黨「坐二望三搶四」　國民黨力拚過半

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨昨日（17日）舉行全代會，由於適逢九合一地方選舉，今年主題定為「團結台灣顧好未來」，執政縣市首長及參選人一字排開大造勢。民進黨人士透露，關於六都選情目前為「坐二望三搶四」，非六都的部分希望至少拿下一半。而國民黨方面，則以黨主席朱立倫去年提出的「2022目標16席、六都要過半」為重點。

▲▼民進黨全代會,蔡英文主席與行政院長蘇貞昌帶領所有縣市長候選人以及現任執政縣市長同台。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文與行政院長蘇貞昌帶領各執政縣市首長及參選人造勢。（圖／記者李毓康攝）

民進黨全國黨代表大會17日下午在桃園巨蛋舉行，黨主席蔡英文在致詞中細數綠營執政成績，並點名民進黨年底九合一大選提名候選人，要積極地展開溝通，爭取人民的認同，「把我們『綠色執政，品質保證』的成績單拿出來，民進黨贏，台灣一定贏。」

根據《聯合新聞網》報導，民進黨人士透露，六都部分台北市和桃園市為重中之重，希望都能拿下，高雄市、台南市選情相對穩定，台中市和新北市則是相對劣勢的選區，但也有翻盤機會，目前局勢為「坐二望三搶四」；非六都的部分希望至少能拿下一半，包含基隆市、屏東縣、嘉義縣、新竹市、宜蘭縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市和澎湖縣。

面對選情，國民黨方面以黨主席朱立倫去年提出的「2022目標16席、六都要過半」為重點。朱立倫去年在黨主席選戰中，於競選廣告喊出要團結全黨贏回2022，2022大選目標是拿下16席、六都要過半，若達不到，「朱立倫就下台負責，負起全面政治責任」。

而民眾黨方面，台北市副市長黃珊珊以無黨籍身分投入台北市長選戰，希望能突破藍綠夾殺，與國民黨蔣萬安、民進黨陳時中形成「三腳督」。另外，新竹市長參選人高虹安、桃園市長參選人賴香伶也被認為是民眾黨較有希望奪勝的主力軍。

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