六都選戰民進黨「坐二望三搶四」　國民黨力拚過半

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨昨日（17日）舉行全代會，由於適逢九合一地方選舉，今年主題定為「團結台灣顧好未來」，執政縣市首長及參選人一字排開大造勢。民進黨人士透露，關於六都選情目前為「坐二望三搶四」，非六都的部分希望至少拿下一半。而國民黨方面，則以黨主席朱立倫去年提出的「2022目標16席、六都要過半」為重點。

▲蔡英文與行政院長蘇貞昌帶領各執政縣市首長及參選人造勢。（圖／記者李毓康攝）

民進黨全國黨代表大會17日下午在桃園巨蛋舉行，黨主席蔡英文在致詞中細數綠營執政成績，並點名民進黨年底九合一大選提名候選人，要積極地展開溝通，爭取人民的認同，「把我們『綠色執政，品質保證』的成績單拿出來，民進黨贏，台灣一定贏。」

根據《聯合新聞網》報導，民進黨人士透露，六都部分台北市和桃園市為重中之重，希望都能拿下，高雄市、台南市選情相對穩定，台中市和新北市則是相對劣勢的選區，但也有翻盤機會，目前局勢為「坐二望三搶四」；非六都的部分希望至少能拿下一半，包含基隆市、屏東縣、嘉義縣、新竹市、宜蘭縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市和澎湖縣。

面對選情，國民黨方面以黨主席朱立倫去年提出的「2022目標16席、六都要過半」為重點。朱立倫去年在黨主席選戰中，於競選廣告喊出要團結全黨贏回2022，2022大選目標是拿下16席、六都要過半，若達不到，「朱立倫就下台負責，負起全面政治責任」。

而民眾黨方面，台北市副市長黃珊珊以無黨籍身分投入台北市長選戰，希望能突破藍綠夾殺，與國民黨蔣萬安、民進黨陳時中形成「三腳督」。另外，新竹市長參選人高虹安、桃園市長參選人賴香伶也被認為是民眾黨較有希望奪勝的主力軍。