「黃珊珊拿20%民進黨就躺著選」　他直言：黃珊珊拿越高陳時中躺越久

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選將近，首都台北市長確定由國民黨蔣萬安、民進黨陳時中及無黨籍身分参選的黃珊珊三人對決，根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，黃珊珊支持度25.9%，蔣萬安支持度仍維持35.2%，而陳時中宣布參選後支持度回溫，來到29.9%，對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，陳時中躺著也能拿到基本盤，黃珊珊如果維持20%，陳時中機會就大了。

根據最新民調顯示，蔣萬安支持度35.2%、陳時中支持度29.9%、黃珊珊支持度25.9%，前兩名的蔣萬安與陳時中支持度差距僅5.3%，在看好度方面，37.0%台北市民看好蔣萬安當選2022台北市長、31.0%看好陳時中、黃珊珊的看好度則為21.5%。

吳子嘉表示，自己從半年前開始就言之鑿鑿說他會選台北市長，憑良心講，陳時中當衛福部長是草包、狗屁不通，但當台北市長他是非常好的人選，「連郝龍斌都可以當台北市長，陳時中當然可以當，他攪和能力第一名，但正事幹不了，而台北市長就是一個攪和的缺。」

對於最新民調，吳子嘉指出，黃珊珊如果維持20%以上，陳時中機會就大了，而且蔣萬安本身太弱，陳時中就算躺在床上選也會拿到基本盤，黃珊珊只要越高，陳時中躺在床上的時間就越長，陳時中的快樂建立在黃珊珊的努力上。

至於陳時中有沒有可能變成2018年的前立委姚文智？吳子嘉直言不可能，吳表示，2022的「三腳督」，有兩人是大藍軍，2018年姚文智其實可以拿到20%，不過當時柯文哲可以拿到綠營選票。如今陳時中通吃綠營，能量比姚文智高，一定可以拿到30%選票。