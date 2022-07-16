獨／新冠確診康復會早洩！解尿困難更痛苦　醫師：抽插3周才改善

▲張美玉醫師說明確診新冠患者康復之後，發生解尿困難的情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名40多歲的男子，新冠肺炎確診康復之後，竟然發生尿不出來的情況，經過檢查確定他沒有攝護腺肥大的情況，收治這名患者的張美玉醫師強調說，目前可以看到部分染疫康復的病人會有「膀胱系統」功能受損的情況，現在這名男性患者經過插尿管的治療之後，解不出尿的情況有改善。

這名40多歲的男子來到張美玉泌尿科診所求診時，他向醫生表示自己未確診新冠病毒之前，小便都沒有什麼問題，不過就在確診康復之後，發生尿不出來的情況，所以就來看醫生，張美玉醫生透過超音波排除攝護腺肥大的情況，另外在「尿流速」檢測評估當中，發現他真的非常難尿，因為他的最大尿流速僅有5.4，跟男性正常標準15以上有明顯差距，光是解240cc的尿，非常用力的情況下，花了2分鐘的時間。

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▲這名40多歲的患者透過尿流速檢測的結果，明顯跟正常人有落差。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張美玉醫師也拿出國外報告 來說明：新冠病毒對膀胱泌尿系統的影響進行研究。（圖／記者吳奕靖攝）

張美玉也提到除了這名40多歲的男子確診康復之後，有發生尿不出來的情況，另外也有一名60多歲的婦人也發生同樣情況，得要插尿管才能順利解尿，經過3週的追蹤，狀況才有明顯改善。張美玉認為新冠病毒的確會攻擊人體全身器官，膀胱系統也是有跟病毒的那兩個觸媒可以融合的接受器，泌尿系統才會受到攻擊。

張美玉醫師也拿出國外的相關研究來證明，新冠病毒會影響我們的解尿功能、性功能，所以她也有遇過確診康復患者，康復服之後，射精時間變得非常快，也就是俗稱的「早洩」。張美玉也呼籲患者們也不要太緊張，因為幸運的是，「解尿功能大部分會隨著染疫之後，身體逐漸康復就會有改善，但是性功能部分跟早洩的恢復還需要再觀察」。