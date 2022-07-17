Omicron亞型變異株持續叩關　台東衛生局再籲施打疫苗

▲台東17日新增295確診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣17日新增295位確診者，265名民眾戶籍或居住地分在台東、30名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案37743人、居隔者1106人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至7/16下午16點為止，住院收治人數為47、加強版集中檢疫所為34人、居家照護現管人數有2222人。

台東縣衛生局表示，縣內目前共有7養護、5監所、1身障機構群聚事件監控中，今日共新增21例確診個案，皆為養護機構(3員工、18住民)，其餘類別機構無新增。

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台東縣衛生局表示，目前COVID-19疫情仍持續，北部也出現首例社區感染傳播力更強的Omicron亞型變異株BA.5案例，完整接種疫苗，尤其長者免疫力較弱，接種接種新冠肺炎疫苗可降低因感染新冠肺炎造成重症、住院或死亡風險，仍請民眾儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。

並提醒未完成疫苗接種且曾經確診個案，只要距離發病後或第1次採檢陽性日期至少3個月後可經醫師評估後接種COVID-19疫苗，以預防日後再次感染的可能性。出入公共場所也請落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護等措施。疫苗接種時間及醫療院所請參考台東縣衛生局官網(https://www.ttshb.gov.tw/)。