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社會 社會焦點 保障人權

「忙拍美照」丟下老父柴山失聯　兒女急哭冒雨協尋！結局超展開

▲搜救人員登山協尋陳姓老翁。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲搜救人員登山協尋陳姓老翁。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市陳姓一家10人揪約爬柴山，不過子女忙著拍美照，一轉頭發現75歲老父親走失，嚇得緊急通報警消，搜救人員登山搜索時，兒女就接到母親的電話，表示「你爸自己走回家了」，雖然是虛驚一場，但也讓警消直呼：「平安就好！」

這起事件發生在17日下午1點多，警消獲報，柴山有一位75歲陳姓老翁走失，因恰好碰上午後強降雨，家人擔心父親有危險，消防局緊急出動搜救人員冒著大雨登山搜索。

▲高雄市政府消防局鼓山分隊。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市政府消防局鼓山分隊經常接獲柴山走失案件。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳姓老翁的子女向警方表示，今天上午一家近10人一起登柴山，因為忙著拍美照，下山時找不到父親，由於父親身上沒有帶手機一時之間也聯繫不上，希望警消幫忙找人。但過沒多久，在家的母親就打電話向子女表示，「你爸自己走回家了！」這讓所有家人和搜救人員全傻了眼。

經了解，原來是陳姓一家經常爬柴山，但父親體力沒那麼好，通常只走到中心亭、雅座後，就在涼亭內休息等子女一起下山，但今日下午一場大雨，讓一行人耽誤下山時間，陳姓老翁自己在涼亭內等太久，以為子女已先行下山，便自行走回家。

雖然是烏龍一場，不過也讓搜救人員放下心中大石，直呼「平安、人沒事就好」，也呼籲陳姓一家不要再讓老父親獨自登山。

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