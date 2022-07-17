不堪長新冠折磨2年！加拿大女「申請安樂死」　苦喊：我也不想

▲目前長新冠症狀仍無清楚定義，專家認為有5％染疫康復者會出現類似後遺症。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大一名50多歲的婦女深受「長新冠」症狀所苦，體力急速下滑、視線模糊且味覺和嗅覺改變，導致她無法重回原先的廚師工作，已經長達26個月沒有收入，加上長新冠沒有明確定義，要申請政府殘疾生活補助恐耗費數年，因此她雖然不想死，但仍決定向醫院申請合法安樂死。

住在多倫多的50多歲婦女湯普森（Tracey Thompson）在確診新冠肺炎後2年多，仍持續出現嚴重後遺症，除了嚴重疲勞之外，她的症狀還包括不能閱讀長篇文章、黃昏時視線模糊、消化困難、味覺與嗅覺改變、呼吸困難與心肌炎。

目前長新冠（Long Covid）症狀仍無清楚定義，專家認為有5％染疫康復者會出現呼吸短促、疲勞、發燒、頭痛或腦霧等症狀。過去曾是廚師的湯普森說，她已經26個月沒有收入，且沒有可預見重返工作崗位的能力，保守估計再5個月就會花完所有錢，「會選擇合法安樂死完全是出於經濟考量，我的選擇基本上不是緩慢而痛苦地死亡，就是迅速地死去。」

▲湯普森確診新冠肺炎2年後仍受嚴重後遺症所苦。（示意圖／達志影像／美聯社）



湯普森說，她過去的工作對體力要求很高，但她現在連站著喝水都有困難，「我平均20小時無法下床，我沒有能力在身體、精神和情感上消耗能量。」她說，其實自己並不想死，而且依舊享受生活，但沒有收入就無法生存，「我不想要忍受幾個月的痛苦才得出相同的（死亡）結論。」

加拿大在2016年通過「醫助死亡法案」（Medical Assistance in Dying，簡稱為MAiD），申請人需要兩名獨立的執業醫生進行批准，審核條件包含「嚴重及無法彌補的健康狀況」、「處於無法逆轉的嚴重衰退狀態」、「因自身疾病、殘疾或衰退狀態而遭受難以忍受的身體或精神痛苦，且在自身認可的情況下無法減輕」等條件。目前湯普森已獲得一名醫師批准，正在等待第二名審核。

▲加拿大在2016年通過「醫助死亡法案」（Medical Assistance in Dying）。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



加拿大2016年通過法規時，僅適用於患有絕症與自然死亡「合理可預見」的人，但2021年一項名為C-7的法案廢除了絕症門檻，只要個人患有「自身認為無法緩解的生理或心理疾病殘疾」（cannot be relieved under conditions that you consider acceptable）就可申請。

湯普森表示，如果沒有足夠的經濟支持，事情就無法改變，目前長新冠在政府的補助計畫中並沒有明確定義，若是要申請可能會耗費數年，加上就算是最高額的1169元加幣（約台幣2.7萬元）補助，也只足夠她支付房租，「為了最後的死亡讓自己經歷（痛苦）這些似乎是不理智的。」

雖然加拿大寬鬆的安樂死政策一直是各界激烈辯論的焦點，但湯普森說，她很有信心能獲得批准，「據我所知，我符合一切標準，我病得很厲害而且沒有治療方法，不必得到絕症才能安樂死。」根據易索普（Ipsos）今年的一項民意調查顯示，加拿大有86％的人支持MAiD法案。從2016年該法通過至今，已經有2萬1589人在醫療協助下死亡。

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