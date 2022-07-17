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苗栗縣長選到底！鍾東錦黨部主委「被卸任」　對面再掛競選布條

記者蔡文淵、郭玗潔／苗栗報導

苗栗縣議會議長鍾東錦原任國民黨苗栗縣黨部主委，因為執意要參選下屆苗栗縣長，遭到國民黨中央撤換，改由前縣長劉政鴻接任，將於17日上午正式就任，國民黨主席朱立倫將親自到苗栗佈達，並且為國名黨提名的謝福弘加油打氣。

▲▼苗栗縣議會議長鍾東錦原任國民黨苗栗縣黨部主委，因為執意要參選下屆苗栗縣長，遭到國民黨中央撤換，鍾東錦的競選布條從縣黨部大門撤下後，馬上在黨部對面建築又掛一條更大幅的布條。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲鍾東錦的競選布條從縣黨部大門撤下後，馬上在黨部斜對面建築上，再掛一條更大幅的布條互別苗頭。（圖／記者蔡文淵翻攝）

國民黨提名的前農田水利署苗栗管理處處長謝福弘的競選團隊，已經正式進駐苗栗縣黨部，國民黨苗栗縣黨部過去在議長鍾東錦擔任主委時，縣黨部大門是懸掛鍾東錦競選布條，直到鍾東錦被撤換後，13日支持者在縣黨部舉辦盛大的送別會，並自行把布條才卸下來，同一地方改由懸掛謝福弘的布條。

▲▼苗栗縣議會議長鍾東錦原任國民黨苗栗縣黨部主委，因為執意要參選下屆苗栗縣長，遭到國民黨中央撤換，鍾東錦的競選布條從縣黨部大門撤下後，馬上在黨部對面建築又掛一條更大幅的布條。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲13日支持者為鍾東錦在縣黨部舉辦盛大的送別會，並自行把布條才卸下來，同一地方改由懸掛謝福弘的布條。（圖／記者蔡文淵翻攝）

而鍾東錦因為執意要參選縣長，因此將縣黨部的布條卸下後，立刻在對面懸掛上一幅比謝福鴻更大幅的布條，就是要與國民黨別苗頭，今天上午11點，鍾東錦頭份競選總部也將舉辦動工典禮。鍾東錦表達參選到底的決心說，如果黨推出的人選一定勝選，他就不用這麼辛苦了，當他沒看到勝利的希望，當然要代表藍軍參選到底，不用去評論強弱，但他真的準備好了，鍾東錦表示，「我想大家也看的到，有很多人是臨時的，而我已經準備了2年。」

鍾東錦也評論提名制度有問題，每個縣市章法都不一致，無法成為一個制度，並表示：「黨是大家的，不是誰的，不管誰在黨中央都是暫時的，我熱愛我的國民黨，我不願意離開，如果他撤銷我的黨籍，我可能會採取法律行動」。

▲▼苗栗縣議會議長鍾東錦原任國民黨苗栗縣黨部主委，因為執意要參選下屆苗栗縣長，遭到國民黨中央撤換，鍾東錦的競選布條從縣黨部大門撤下後，馬上在黨部對面建築又掛一條更大幅的布條。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲鍾東錦表達參選決心。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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