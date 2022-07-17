好市多劃單員「火眼金睛」　瞄一眼秒把她攔下！網見過程驚：太強

▲好市多工作人員都會在門口檢查收據。（圖／記者林育綾攝）

記者朱祖儀／綜合報導

到美式賣場好市多（Costco）購物，離場前都會遇到工作人員檢查消費收據。一名網友表示，今（17）日去購物才驚覺門口劃單員的重要性，因為她要離開前，門口的工作人員僅看了一眼收據，隨即抓到問題，讓她當場驚呆。不少網友看到後，也紛紛表示「眼睛也太強了吧！」

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，先前都不知道好市多門口劃單人員的重要性，「今天初體驗劃單姐姐的省荷包服務」。原來是她今日購物結束準備要離場時，劃單員只看了一眼收據就隨即把她攔下來，表示衛生紙被刷了2次，需要退錢給她，讓她相當開心，「省下的錢立馬買個pizza慶祝」，更大讚對方是「火眼金睛」。

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▲劃單人員一眼就抓出錯誤。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

不少人看到後紛紛表示，「厲害，我以為他們都隨便畫一畫」、「劃單姊姊好棒！買好多她還能檢查到」、「有的很認真看，有的根本沒看就畫了」、「他們的收銀沒有主要大的電腦螢幕可以看，所以這問題就會常常出現」、「上次去買了一推車的東西（少說也快20樣），劃單小姐看完那落落長的單後，問我是不是還有一張單，我才想到有幫朋友買三樣東西是另外開發票的，厲不厲害」。

其實先前就有人好奇好市多劃單員的作用，本站曾報導《好市多為什麼要檢查顧客收據？ 店員曝背後「暖心原因」》，指出那些店員主要職責是檢查推車內的商品有沒有被重複計算，或是優惠商品是否真的有用優惠價計算。假如店員發現有商品被誤刷2次條碼，就可以及時將顧客領到出口旁的退貨區，將多付的錢退還給顧客，且檢查顧客收據是好市多的權利，這在會員規章中都有清楚載明。