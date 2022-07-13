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蛋黃酥2500元「誰說台灣景氣差？」網曝「必吃店家」：拜託請低調

▲▼陳耀訓蛋黃酥。（圖／翻攝自Facebook／陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY）

▲陳耀訓蛋黃酥1分鐘完售。（圖／翻攝自陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY粉專）

網搜小組／劉維榛報導

中秋節倒數2個月，來一口蛋黃酥最對胃，不過讓甜點控崩潰的是，昨（12日）搶不到世界麵包冠軍陳耀訓的「紅土蛋黃酥」，黃牛價甚至喊到一盒2500元。消息曝光後，有網友突破盲點笑虧，「誰說台灣景氣不好？」「學會做蛋黃酥，可以賺大錢了」，一票吃貨也分享私藏店家，「要低調...很怕以後越來越難買！」

據了解，陳耀訓這款號稱「蛋黃酥界愛馬仕」一年只開賣兩次，昨日中午於系統開賣，售價800元（1盒10入），1人限購5盒，且需到店取貨，結果不到1分鐘就銷售一空。

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消息曝光後，網友反應兩極化，「不好意思...完全沒聽過」、「是我太孤陋寡聞嗎？我怎沒聽過」、「去年買過一次，也沒那麼難買，炒作名聲居多啊！吃完覺得...體驗過就好」、「真的蠻好吃的，沒搶到」、「學會做蛋黃酥，就可以賺大錢了」、「真的超扯，我20秒內下單，進入下階段轉圈圈，還以為要付款結帳了，結果說已售完」、「去年朋友送我，我覺得是不錯吃，不過這種我不會去買黃牛賣的」、「以前吃過，也沒到神地步，一切都是被炒作出來的」。

▲一酥難求！彰化不二坊蛋黃酥漲價了，8/8起一顆40→45元。（圖／記者游瓊華攝）

▲彰化不二坊蛋黃酥也超夯。（圖／記者游瓊華攝）

另有內行狂喊，「覺得手信坊的菠蘿蛋黃酥不輸，還比較好吃，只是不知道今年會不會出單盒蛋黃酥的，之前都是在綜合禮盒裡面吃到，驚為天人」、「吃了兩年，我心中第一名還是不二坊」、「唯一支持頂番婆蛋黃酥」、「內湖峰焙蛋黃酥也都秒殺」、「喜憨兒烘培和蛋黃酥，吃起來比這個還有意義，還更好吃」、「小潘一顆不到40元 我每年吃都覺得好佛心，我愛小潘」。

▲▼ 。（圖／ETtoday新聞雲粉專）

▲▼ 。（圖／ETtoday新聞雲粉專）

▲▼ 。（圖／ETtoday新聞雲粉專）

▲吃貨紛紛求低調 。（圖／ETtoday新聞雲粉專）

本站曾報導《好市多「超大粒蛋黃酥夯炸」12顆449元　內行切開內餡驚呆：一顆吃不完》，美式賣場在中秋節將至時，也會製作美味蛋黃酥，有網友評點「皮跟餡還好，烏豆沙味道就中規中矩，鹹豆蓉的部分有油蔥酥的味道，鹹甜鹹甜的，口味給75到80分；蛋黃的部分很可以，給85到90分。」

留言串中，其他網友也分享口袋名單，「還是不二家的好吃」、「彰化新口味蛋黃酥才是真正便宜又好吃」、「大潤發的比較好吃」、「家樂福的還比他好吃」、「光華街羅頌麵包店的蛋黃酥才是經典，又便宜又好吃，數量不多要買要快」、「比過大大小小蛋黃酥，每年送禮自己吃都還是買柯老二的」。

▼好市多蛋黃酥也引發討論。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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