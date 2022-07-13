好市多推新口味壽司？白飯上僅「綠綠一條」　網笑：期間限定款嗎

▲好市多的熟食深受消費者喜愛。（圖／記者鄺郁庭攝）

實習記者殷稚雅／綜合報導

美式賣場好市多商品種類多元，除了日用品外，已經料理好的熟食也是消費者的口袋名單。近日就有名網友分享她在好市多買的壽司派對盒，回到家準備開動才發現竟然多出了「新口味」。貼文一出，底下網友全笑翻「壽司製作人員需要一瓶蠻牛」。

該名消費者8日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享兩張好市多壽司派對盒的圖片。第一張照片乍看之下無異，仔細看放大的第二張圖才意識到竟然足足有「五貫壽司少了料」。但由於她購買當下是隨手拿的，沒有仔細檢查，因此只好摸摸鼻子認賠，並將慘痛的經驗PO上網，提醒大家「買東西真的要注意」。

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▲網友分享壽司派對盒照片。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

許多網友一開始也沒察覺有異狀，紛紛留言「這樣的配色毫無違和感，眼睛就這樣被矇過去了」、「這張孩子看了老半天沒找到亮點」、「我剛剛一時間也沒看出來」、「我也沒發現⋯」。許多人知道是少了配料後，既心疼原PO又忍不住笑出來，表示「抱歉，我笑了」、「不好意思，第一時間實在不爭氣的笑了」、「對不起，雖然很倒楣，但莫名地好好笑」。

還有網友開玩笑說道，「你錯了，這是芥末握壽司」、「這是隱藏版的」、「可能是要把玉子燒疊上去」、「讓你回家DIY的概念！」也有人擔心，「賠錢事還小，是否曾被人掀開蓋子過才事大」、「是不是別人被偷吃？」更有網友體會過同樣的切身之痛，表示「我也曾經沒注意拿到花枝空包彈過」、「突然想到曾經在小七買過沒包任何東西的肉鬆御飯糰」。