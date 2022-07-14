載2歲兒好市多購物...遙控器故障男童困車內大哭！警消破窗救出

記者張君豪／台北報導

台北市內湖區舊宗路好市多大賣場6月30日發生一起2歲大男童受困車內的意外，由於當天艷陽高照，車內溫度不斷升高，警消趕到場後經評估及車主同意，緊急使用鍬棍打破車窗，順利救出男童；警方初步了解，男童母親疑似車鑰匙故障無法感應，導致男童遭反鎖車內，所幸小男童獲救後並無大礙。

▲內湖警分局副所長陳明昶及警員任漢明獲報到場順利協助當事人救出受困男童。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

當日下午3點40分，內湖警分局副所長陳明昶及警員任漢明接獲著急報案電話，鄭姓女子至稱要到賣場購物，未料才下車正準備打開後車門、解開汽車安全座椅讓兒子下車，甫下車就觸發中控鎖導致全車上鎖，之後汽車遙控器疑因故障或電力耗盡，再也無法解鎖，加上停車場溫度不斷上升，小男童呼吸困難，在車內不斷哭泣。

警消人員到場後，消防隊使用鍬棍破壞車輛右後三角窗，這才打開車門順利將小男童救出，男童母親感謝現場警察與消防人員即時援助。內湖警方呼籲，近來天氣炎熱，民眾開車載孩童外出時要多加留意，勿讓孩童獨留在車內以免造成意外，也有可能觸犯兒少保護法規。

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