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好市多白T領口變了！他懷疑「是便宜做法？」　內行人反讚：賺到了

▲▼。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO發現白T領口的車線不同。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

記者朱祖儀／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）經常推出好用又便宜的商品，吸引許多消費者搶購。一名網友透露，前陣子去買了一件白色T恤，買回家卻發現和3年前買的車線不太一樣，懷疑這種做法是不是為了偷工減料。不過不少內行人看到卻說，其實新的車線縫法更耐穿，「你賺到了！」

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，去年在好市多買了一件白T，拿來和3年前買的同款式對比，發現領口的車線不太一樣，兩者比較起來，「新的是不是比較便宜省錢的做法？」猜測可能是物價上漲導致的結果，不禁嘆道「寧願它回去原本的車線，然後稍微漲一點」。

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文章曝光後，網友紛紛留言表示，「3年了，白衣服還能保持那麼乾淨，很佩服」、「這樣應該在買的時候就要檢查啊」、「同意，質感有差」、「我買了應該有上百件，居然沒發現」、「3年了…不算通膨的情況下，光是疫情就打亂了多少工廠的作業流程，各行各業都承受著急遽變化，如果質疑就不要買，省得彆扭」。

但有內行人指出，「舊領口的做法比較容易變鬆哦」、「車線拉長只會比較貴，不會比較便宜。不過量這麼大，車工應該不會漲太多，其實你是賺到了」、「當然是上面的好～多一道車工耶」、「新的車工成本高，目的是領口穿久了不易變形。舊的穿久了會變波浪領」、「新的三本車更搞工，你賺到多一次程序」、「新的那個領口車法叫做三本車，需要特殊機種才能車那一道，要多一台特殊機種才能做的車工，還要被外行說偷工，工廠聽到要欲哭無淚吧」。

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