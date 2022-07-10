寶雅店員結帳「謎之摩擦」！原因揭曉　過來人秒懂：不然會大叫

▲寶雅。（資料照／記者曾怡嘉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣連鎖生活百貨「寶雅」很受歡迎，全台已有260家門市。日前就有網友逛寶雅時，注意到店員結帳時，做了「謎樣1動作」，讓他好奇這在做什麼？貼文曝光後，底下就有過來人熱心解惑。

這名網友在Dcard上，以「寶雅店員令人不解的動作」為題發文，提到他在寶雅買了兩次保健品，結果結帳時，店員除了刷條碼外，還會在桌上前後摩擦，讓他不解為何要這麼做？

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原PO觀察了一下，發現桌子並沒有任何機關，寶雅的店員為什麼要這樣摩擦呢？有沒有店員可以現身說法？

▲網友透露自己在全聯打工時，也會磨桌面。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，底下就有網友熱心解釋，「是磨我們收銀台鍵盤底下的消磁盤」、「消磁！不然你走出門口就會逼逼叫」、「通常是很貴或體積很小還有容易被偷的商品才會貼磁條」、「有些會另外貼一個很像條碼的白色磁條，店員會特別消磁，但如果沒有貼，我在想是不是慣性嚕兩下」、「覺得很常見耶！像以前屈臣氏有放在桌上，所以知道有些店家是在桌下」。

除了寶雅外，也有不少在其他商場、賣場工作過的網友分享，「桌子下面有一台消磁的機器，磨桌面會感應到然後消磁（我在全聯打工的時候就是這樣）」、「我之前在大潤發打工也是，不過我們是在桌上的，磁條結帳有摸到才會刷，有時候忘記刷，客人出去警報器都會大響」。

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