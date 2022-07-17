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安倍遇刺、強生辭黨魁接連發生　國防院分析印太戰略不可控因素

▲▼安倍晉三時常帶著安倍昭惠出席國際重要場合。（圖／達志影像／美聯社）

▲安倍晉三時常帶著安倍昭惠出席國際重要場合。（圖／達志影像／美聯社）

記者陶本和／台北報導

中國與俄羅斯日前發布聯合聲明，以不指名方式反對美國「在亞太地區構建封閉的結盟體系、製造陣營對抗」，接著發生一連串重大事件，包括俄羅斯入侵烏克蘭、英國首相強生辭去黨魁職務，日本前首相安倍晉三遇刺喪生。對此，國防院國家安全研究所副研究員李哲全以「戰爭、暗殺與選舉：印太戰略的不可控因素」為題撰文分析。

李哲全表示，在俄羅斯、中國聯合聲明，反對美國「在亞太地區構建封閉的結盟體系、製造陣營對抗」後兩週，俄羅斯入侵烏克蘭；在7月7日，英國首相強生（Boris Johnson），宣布辭去保守黨黨魁職務，接著日本前首相安倍晉三在奈良助選時遇刺喪生。

李哲全指出，最支持美國印太戰略的亞洲盟邦與歐洲盟邦接連發生重大變故；另一方面，6月起美中展開一系列高階官員對話，具體結果尚未見報，「戰爭、暗殺、內閣改組與選舉等不可控因素，將如何影響美國印太戰略，值得台灣關注」。

李哲全表示，英國首相強生與到訪的日相岸田文雄共同指出，俄羅斯侵略烏克蘭象徵後冷戰時代結束，並顯示「歐洲—大西洋」與「印度—太平洋」的安全不可分割，全球民主政體應團結一致對抗威權政權。

他說，除美國之外，強生是最大力支持烏克蘭的歐洲領袖，在強生的領導下，英國提供武器、金援、協助訓練烏克蘭士兵、協助國際發聲；截至6月底，英國對基輔的軍事與人道援助總額，已達38億英鎊。在日本方面，因憲政體制所限，僅能提供烏克蘭「非殺傷性」防衛裝備，但日本提供烏克蘭的人道支援總額，至6月底已達11億美元。 

李哲全指出，在烏克蘭戰場之外，中俄海空軍也在日本與台灣周邊協同行動；5月底時，四方安全對話（Quad）峰會在日本舉行，中俄出動六架轟炸機在日本海、東海以及西太平洋執行聯合空中戰略巡航，在6月間，5艘俄羅斯軍艦反向繞行日本一周；6月15日，俄羅斯太平洋艦隊3艘艦艇從北海道一路南下，於7月1日現身花蓮東方海域，並首度穿越與那國島及西表島間水道，往東海方向行駛。

此外，李哲全指出，6月12日，日本發現3艘中共海軍艦艇從對馬海峽（Tsushima Strait）北上，經宮城縣金華山以東海域向南，至6月30日穿過沖繩與宮古島間的海域。他說，這三艘艦艇繞行日本列島一周的路徑，與稍早俄羅斯艦艇幾乎相同，7月4日上午，俄中兩國軍艦一前一後進入釣魚台領海外的毗連區，日本派出護衛艦警戒並提出抗議。

「日本是美國在印太區域的最大支柱。」李哲全說，安倍提出的自由開放的印太願景，是美國、印度、澳洲及區域各國都能接受的最大公約數，他在擔任首相期間，安倍強化了日美同盟，並與印度、澳洲、英國加強夥伴關係與軍事安全合作。

「強生是最支持拜登印太戰略的西方領袖。」李哲全接著說，2021年3月，強生政府提出「向印太傾斜」（Indo-Pacific Tilt）政策，主張與印太區域擴大合作，而2021年5月，「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航空母艦打擊群到印太區域進行首度操演；其編隊巡防艦「里契蒙艦」（HMS Richmond）穿越台灣海峽。

李哲全指出，海軍巡邏艦艇「添馬艦」（HMS Tamar）及「史佩艦」（HMS Spey）也開赴印太進行為期5年的常態部署，透過澳、英、美聯盟（AUKUS），強生政府與美國攜手，協助澳洲建造核子動力潛艦，並強化先進國防科技研究合作，而今年5月，英日也就「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement, RAA）達成原則共識，並持續共同開發新型戰機引擎等先進防衛科技。

面對當前國際局勢，李哲全表示，經歷2021年一整年的針鋒相對後，拜登必須面對即將到來的期中選舉，習近平也必須面對二十大的政治議程；因此，近期美中的系列溝通與2021年對話的最大不同之處，在於雙方都希望透過這些協商，取得一定成果帶回國內。

李哲全說，拜登民調持續低迷，美國國內通膨是40年來最為嚴重，無論是要爭取期中選舉勝選，或維繫盟邦夥伴繼續落實印太戰略、支持烏克蘭反制俄羅斯，目前的拜登政府都處於相對弱勢。

李哲全表示，即將到來的拜習對話，可能討論關稅問題、經貿問題、俄烏戰爭、朝核問題、南海、東海、台海問題，但美國準備在哪些議題達成哪些共識？他說，以對中國懲罰性關稅為例，是否應調降或取消可減輕消費者負擔的商品關稅，並提高戰略項目的關稅？或者應該重新建構對中國產品的關稅體制，或在取消部分關稅的同時搭配其他措施。

李哲全強調，俄羅斯的砲火仍在戰場肆虐，正面臨疫情封控與地方金融危機的北京，對外姿態似乎更顯強硬，以規則為基礎的國際秩序正遭遇挑戰，自由開放的印太願景是否依然堅定？確立日本抗中親美路線的安倍已猝然辭世，岸田文雄能否繼承安倍路線尚待觀察；強生卸任後的英國政局將如何，目前仍難斷言。

他指出，在美中協商背後，是美國鴿派與鷹派政策菁英的對中路線辯論，拜登政府至今尚未出爐的國家安全戰略為何？未來美國的印太戰略要如何推進？這些問題必須經過華府各部門針對各項議題審酌後，才有可能得出全貌。

▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

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