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日醫揭「搶救安倍」艱難過程！動員41人開胸止血　只撐到昭惠趕來

▲▼ 日本自民黨總部設置安倍靈堂。（圖／路透）

▲安倍晉三槍擊案的主治醫師回憶當天竭盡全力搶救安倍的過程。圖為日本自民黨總部設置安倍靈堂。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊，被緊急送往奈良縣立醫科大學醫院搶救不治，享壽67歲。主治醫師福島英賢14日透露，安倍是他迄今接手患者中情況特別惡劣的案例，共41人參與搶救，輸血量達13公升，相當於2到3個人的血液量，但心肺功能未能恢復，向夫人安倍昭惠說明情況後，於下午5點03分宣告安倍死亡。

▲▼安倍昭惠。（圖／路透）

▲前首相夫人安倍昭惠感到醫院後，主治醫師為她說明情況，才宣告安倍死亡。（圖／路透）

奈良縣立醫科大學醫院急救中心長、安倍晉三槍擊案主治醫師福島英賢於14日接受日本《時事通信社》專訪。他回憶當天的情況稱，當時安倍生存的可能性很低，情況非常艱難。福島英賢透過電視新聞得知安倍受傷後，隨即組成10人醫師小組準備接收患者，並要求在救護直升機內採取確保呼吸道等復甦措施，但在12時20分到院時，安倍已經處於心肺停止。

福島表示，安倍是他迄今接診患者中病情特別惡劣的，但他並沒有什麼特別的想法，竭盡全力搶救眼前的患者，「因為救命措施是一定要做的，所以只是按照順序進行而已。」他透露，雖然急救小組人數最後增加到41人，但治療情況仍然十分嚴峻，因為安倍是心肺停止狀態，未麻醉就立刻進行開胸手術，患者體溫比平常更低，傷口深度已達心臟。

▲▼ 日本前首相安倍晉三8日遭槍擊命危 。（圖／路透）

▲福島英賢表示，有多達41人參與搶救安倍，但傷口深達心臟，無法止血。圖為日本前首相安倍晉三8日遭槍擊現場。（圖／路透）

福島說，儘管後來已控制住安倍的大動脈附近血管，但血液已經失去凝血能力，出現了血流不止的情況，並為他輸血100單位（約13公升），相當於2到3個人的全身血量，直到醫院血庫存量不足還委託其他單位追加血量。如此進行全力搶救，安倍的心肺功能還是沒有恢復。

安倍的妻子昭慧夫人趕到醫院後，福島向她說明了以上的治療經過並表示「即使再繼續（治療）也很困難了。」最終醫院宣告安倍晉三於下午5時3分離世。司法解剖得出的死因為，左右鎖骨下動脈損傷致失血死亡。福島解釋，因外傷導致的心臟停止，生存機率極低，就算保住性命也可能有意識障礙等症狀。

▲▼日相安倍晉三優先考慮鬆綁台灣入境。（圖／路透社）

▲前日相安倍晉三離世，主治醫師表示，「真的非常遺憾」。（圖／路透）

對於安倍的離開，福島竭力擠出聲音地說，「真的非常遺憾。」關於槍擊事件，他也說，「對於發生這樣的事，這一切都令人感到遺憾。」

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