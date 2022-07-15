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台灣感謝安倍！日《產經新聞》刊全版廣告　175台人與企業聯名追悼

記者張寧倢／綜合報導

日本前首相安倍晉三遇刺身亡。台灣6月剛成立的「安倍晉三之友會」策畫廣告募款活動，在1天內就募得足夠款項，並於今天（15日）在日本《產經新聞》刊登全版廣告，感謝安倍生前對台幫助。共有175家台灣企業、團體與個人聯名刊登廣告，內容寫著「追悼．感謝」安倍晉三先生，以及「台灣人有志一同」的字樣。

▲▼ 日本首相安倍晉三 。（圖／路透）

▲日本首相安倍晉三遇刺離世，震驚台灣各界 。甫成立的台灣「安倍晉三之友會」在《產經新聞》刊登廣告表達對安倍的感謝。（圖／路透）

安倍之友會長陳唐山10日於電視台節目受訪稱，由台灣民間組成安倍晉三之友會，原本打算邀請安倍於7月訪台，尚未敲定時間便迎來噩耗。他同時透露，安倍晉三之友會將募集費用，購買日本產經新聞的廣告表達對安倍的感謝，讓日本人、安倍的家屬知道「幫忙台灣是正確的方向」。

募款帳戶11日開放後，原本預計募集65個單位或個人，每筆5萬元的款項，然而，台灣各界反應熱烈，一天內就湧入上百筆捐款，順利籌得廣告預算。安倍之友會15日與響應募款的175家台灣企業、團體與個人聯名，在《產經新聞》12版刊登全版廣告，以安倍生前微笑的黑白遺相搭配「追悼．感謝」、「台灣人有志一同」的文字內容，向這位日本最友台的政治家之一哀悼致敬。

另外，在全體聯名的上方則以台灣地圖剪影為背景，文案寫道，「謹致哀悼。我們絕不會忘記安倍前首相對於世界自由與民主，所做的偉大貢獻」、「我們將承接其遺志，持續推動台日親善。」

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