「東區門戶計畫」被限電　柯文哲：5年前5缺、5年後還是5缺

▲台北市長柯文哲出席2022台北市參與式預算高中職推廣教育課程成果發表會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市北投區、松山區饒河夜市等處於16日下午、晚間停電，使國民黨台北市長參選人蔣萬安批評，松湖、玉成變電所延宕十多年未解，北市府、中央與台電別互踢皮球。台北市長柯文哲17日強調，北投區的是「跳電」，但真正缺電、限電的是東區門戶計畫，台灣在缺電上確實是問題，5年前5缺（缺水、缺電、缺地、缺才、缺工），5年後問題仍沒解決。

柯文哲17日出席2022台北市參與式預算高中職推廣教育課程成果發表會，針對蔣萬安要北市府、中央別推皮球，解決松湖、玉成變電所問題，柯文哲表示，台北市政府已有同意蓋松湖變電所，但仍得看台電的進度。

柯文哲提及，缺電的確是個問題，北投那件事是「跳電」，但真正會缺電、限電的是東區門戶計畫，已有叫產業局整理資料，這是很大的問題。

柯文哲認為，講一大堆都沒有用，說電路電網分佈問題、不是電力不夠等，但老百姓不會管是電力不足或電網問題，反正就是沒電使用，台灣在缺電上確實是個問題，「5年前有『5缺』，5年後還是『5缺』。」現任副總統賴清德當行政院長時說要解決5缺問題，但他在5年後的今天到中南部繞一圈發現，「5年前5缺，現在還是5缺，問題沒有解決」。