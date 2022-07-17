日本廉航遇亂流「空姐慘摔骨折」！警示燈未亮認定為航空事故

▲事發當時警示燈並未亮起，但飛機卻突然發生劇烈搖晃。（圖／取自免費圖庫Pexels）



記者王佩翊／編譯

日本廉價航空「空之子航空」（Solaseed Air）一架16日從沖繩出發飛往石垣的航班中，因為機體的突然晃動，導致正在前方提供飲料服務的女性空服員摔倒，左腳小指根部當場骨折。由於當時飛行警示燈並未點亮，空服人員才會照常提供服務，因此該起事故也被國土交通省認定為航空事故，將繼續深入調查責任歸屬。

根據《宮崎電視》報導，空之子航空的41號班機16日下午從沖繩出發，預計前往石垣。然而上午8時40分左右，飛機卻在飛行途中突然發生劇烈搖晃。一名正在向顧客提供飲料服務的女性空服員因此跌倒，當場受傷。

經過檢查，空服員的左腳小指根部骨折。當時飛機上包含幼兒在內共有129名乘客與6名空服人員，所幸並未有其他人員受傷。據了解，機體晃動時，客艙內的警示燈並未點亮。事故發生當時飛機正在那霸機場西南方向120公里遠處，飛行高度約為7800公尺。

國土交通省認定該起事故為航空事故，因此將繼續深入調查，以釐清責任歸屬。而空之子航空則對此發表道歉聲明。該公司同時強調，未來將會全面配合相關單位的調查。

受到該起事故影響，空之子航空16日與17日共有10個航班被迫停駛，有1060名乘客受到影響。

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